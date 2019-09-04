HABER

Kazakistan'da Birinci Asya Ülkeleri Yazarları Forumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 09:56 | Son Güncelleme

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev: - "Bu hedefler için edebiyat ödülünü oluşturmalıyız ve bu ödül statüsünü dünyaca tanınan ödüller seviyesine çıkarmak için elimizden geleni yapmalıyız" - Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu: - "Asya'nın kadim değerlerinin ruh kökündeki zenginliklerin toplumlara ve insanlığa tanıtılması açısından forumun önemli olduğunu düşünüyorum"

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Birinci Asya Ülkeleri Yazarları Forumu başladı.

EXPO 2017 Kongre Merkezi'nde düzenlenen forumun açılış töreni ve ana oturumuna Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in yanı sıra Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 38 ülkeden 300'e yakın tanınan yazar ve edebiyatçı katıldı.

Tokayev, yaptığı konuşmada, forumun yaratıcı toplum için önemli bir diyalog alanına dönüşmesi ve bu tür alanlarda insanlığı endişelendiren ciddi sorunların tartışılması gerektiğini belirtti.

Edebiyat dünyası için imkanlar yaratmanın temel hedefleri olduğunu vurgulayan Tokayev, "Bu hedefler için edebiyat ödülünü oluşturmalıyız ve bu ödül statüsünü dünyaca tanınan ödüller seviyesine çıkarmak için elimizden geleni yapmalıyız." dedi.

Tokayev, Asyalı yazarların elektronik kütüphanesini oluşturma zamanının geldiğine işaret ederek, bu tür iyi başlangıçların yazarları birleştireceğini ve Asya edebiyatını yeni seviyeye çıkaracağını sözlerine ekledi.

Foruma katılan Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tokayev'in ortaya koyduğu tekliflerin Asya edebiyatının gelecek yıllarda kendi yolunu çizerek dünyada Asya markasıyla bir tanıtıma hazırlandığına işaret ettiğini söyledi.

Ömeroğlu, Asya edebiyatı için ortak ödül verilmesinin ve elektronik kütüphane oluşturulmasının önemine dikkati çekerek, "Bu çalışmalar, Asyalılık ruhunun ayağa kalkması anlamına geliyor. Asya'nın kadim değerlerinin ruh kökündeki zenginliklerin toplumlara ve insanlığa tanıtılması açısından forumun önemli olduğunu düşünüyorum çünkü buna bugün insanlığın ihtiyacı var." diye konuştu.

Asya ülkeleri yazarları arasındaki iş birliğini geliştirmeyi hedefleyen forumun ilk gününde Asya ülkeleri edebiyatları ve küresel sorunlar ele alınıyor. 6 Eylül'e kadar sürecek forum çerçevesinde, yabancı ülkelerin yazarlar birlikleri arasında iş birliği mutabakatlarının imzalanması bekleniyor.

Adana'da gece yarısı dehşet! Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi! Adana'da gece yarısı dehşet! Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!
Engelli sokak hayvanları onlara emanetEngelli sokak hayvanları onlara emanet
Adana'daki silahlı saldırıAdana'daki silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asya Yazarlar Forumu

En Çok Okunan Haberler

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Jandarma ihbar sonrası harekete geçti! Çöplükte yakalandılar!

Jandarma ihbar sonrası harekete geçti! Çöplükte yakalandılar!

'Şimdi büyük şehirlerde yaşayan çocuklara acıyorum'

'Şimdi büyük şehirlerde yaşayan çocuklara acıyorum'

Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!

Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mardin'de hain tuzak: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Mardin'den acı haber... Şehit ve yaralı askerler var

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti! (Ahmet Bağış kimdir?)

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti!

MSB'dan Pençe Harekatı açıklaması: 2 PKK'lı daha öldürüldü

MSB'dan Pençe Harekatı açıklaması: 2 PKK'lı daha öldürüldü

Beykoz'da korkutan olay! İETT otobüsü alev alev yandı

Beykoz'da korkutan olay! Alev alev yandı

Genç kız 'tutunacak dalım yok' deyip 3 katlı inşaatın çatısından atladı

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

Otomobilin çarptığı anneanne öldü, torunu ağır yaralı

Düğünden dönüyorlardı... Kazada anneanne öldü, torunu yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.