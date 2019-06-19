Kazakistan'da Çimbulak kayak merkezi ve Büyük Almatı Gölü'ne turist ilgisi

ALİİA RAİMBEKOVA - Kazakistan'ın Almatı kenti yakınlarındaki Tanrı Dağları'nın yamacında yer alan Çimbulak kayak merkezi ile Büyük Almatı Gölü, yılda binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor.

Ülkenin eski başkenti Almatı yakınlarındaki turistik yerlerden Çimbulak kayak merkezi ile Büyük Almatı Gölü doğasıyla yılda binlerce turistin ilgisini çekiyor.

Çimbulak, Almatı şehir merkezinden 25 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 260 metre yükseklikteki Tanrı Dağları'nın bir bölümünü oluşturan Aladağların yamacında yer alıyor.

Kışın kayak merkezi olarak hizmet veren Çimbulak, yazın doğa yürüyüşü ve dağ bisikletçilerinin gözde uğrak yerlerinden birine dönüşüyor.

Kayak merkezinde, nehir ve çam ormanlarının üzerinden geçen 3 bin 800 metre uzunluğundaki teleferik, oteller, restoranlar, dükkanlar, çocuk oyun alanları, kayak eğitim okulu ve diğer eğlence tesisleri yıl boyunca hizmet veriyor.

Kış aylarında, Çimbulak'ta kış spor müsabakaları da düzenleniyor.

- Büyük Almatı Gölü

Almatı kentinden 30 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikte Tanrı Dağları'nın bölümlerinden Aladağlarında yer alan Büyük Almatı gölü de güzel doğasıyla turistlerin sık sık ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor.