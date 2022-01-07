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Kazakistan'da Cumhurbaşkanı'ndan "Vur Emri"

07.01.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatlarına getirilen yeni düzenleme ve zamların ardından günlerdir protestolara sahne olan Kazakistan’da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, emniyet güçlerine protestoculara yönelik “Vur emri” verdi

Akaryakıt fiyatlarına getirilen yeni düzenleme ve zamların ardından günlerdir protestolara sahne olan Kazakistan’da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, emniyet güçlerine protestoculara yönelik “Vur emri” verdi.

Zam kararının geri alınmasına ve hükümetin istifasına rağmen sokakların durulmadığı Kazakistan’da Cumhurbaşkanı Tokayev, sokakta gösterilere katılmaya devam edn kişileri asiler ve teröristler olarak ilan etti. Tokayev, emniyet güçlerine sokakta gösterilere devam eden kişilere yönelik “Vur emri” verildiğini söyledi.

Devlet televizyonundan yaptığı konuşmasında Tokayev “Militanlar silah bırakmadı. Suç işlemeye ve yeni suçlara hazırlanmaya devam ediyorlar. Buna karşı mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir. Teslim olmayanlar yok edileceklerdir. Emniyet güçleri ve orduya uyarıda bulunmaksızın bu kişileri vurmaları emrini verdim” dedi.

Cumhurbaşkanı ülkede devam eden olayların sorumlusu olarak yurtdışında eğitim almış teröristleri gördüğünü söyledi.

Olayların merkezi konumuna gelen ülkenin büyük şehri Almatı’da güvenlik güçleri sokaklarda kontrolü sağlamış görünse de şehirde yer yer silah sesleri duyulmaya devam ediyor.

Can kayıpları artıyor

Ülkede şu ana kadar yaşanan olaylarda çok sayıda göstericinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Hükümet emniyet güçlerinden de çok sayıda görevlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ena z 18 güvenlik görevlisinin olaylar sırasında öldüğü belirtildi.

Devlet televizyonu sivil kayıplara ilişkin bilgi vermezken şu ana kadar 3 bin 700’den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Görgü tanıkları ve bölgedeki gazeteciler şehrin meydanına yakın noktada yerde yatan sivillerin cesetlerini gördüklerini aktarıyorlar.

Olaylar ülkede birçok şehirde sürerken internet hizmetleri de Çarşamba gününden bu yana kapatılmış durumda.

Rus askerleri gelmeye devam ediyor

Kazakistan’ın çağrısı üzerine ülkede kontrolün sağlanması amacıyla Rusya bölgeye asker gönderdi. Rusya Savunma Bakanı, 70’ten fazla uçağın durmaksızın Kazakistan’a asker sevkiyatı yaptığını söyledi. Rus askerlerinin Almatı Uluslararası Havalimanı’nda denetimin yeniden sağlanmasına yardımcı oldukları belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki dün yaptığı açıklamada, ABD’nin Rusya’nın bölgeye asker sevketmesini dikkatle takip ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Rus birliklerinin çatışmalara girmeyeceğini sadece koruma görevi üstleneceklerini söyledi.

Kazakistan dünyanın en büyük petrol ve uranyum kaynaklarına sahip ülkelerinden biri olarak biliniyor.

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