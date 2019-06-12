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Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Tokayev yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 10:08 | Son Güncelleme

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev: - "Yapıcı, dengeli ve çok yönlü dış politikayı izlemeye devam edeceğiz. Uluslararası arenada milli çıkarları sıkı şekilde savunacağız"

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı erken seçimini kazanan Kasım Cömert Tokayev, yemin ederek görevine başladı.

Ülkede 9 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi olan Tokayev'in Bağımsızlık Sarayında düzenlenen yemin törenine eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in yanı sıra kabine üyeleri, milletvekilleri, Kazakistan'da faaliyet gösteren yabancı ülke büyükelçilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Anayasa Konseyi Başkanı Kayrat Mami, anayasaya uygun olarak seçilen yeni cumhurbaşkanının görevine yemin ettikten sonra başlayacağını açıklamasının ardından Tokayev, halka adil hizmet edeceğine, kanunlara sıkı şekilde uyacağına, vatandaşların hak ve özgürlüğünü garanti edeceğine yemin etti.

Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Berik İmaşev'in cumhurbaşkanı kimliğini takdim etmesinin ardından konuşan Tokayev, Kazakistan'ın stratejik önem taşıyan projelerinin uygulanması üzerinde çalışacağını, eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in stratejisini uygulayacağını ifade etti.

Tokayev, Kazakistanlı girişimcileri destekleyeceğini, ülkeye yatırım çekeceğini ve onları koruyacağını, girişimciliği teşvik edeceğini ve orta sınıfı oluşturacağını dile getirerek, "Amacım halkın birliğini sağlamak ve her vatandaşın haklarını korumaktır." dedi.

- "Yapıcı, dengeli, çok yönlü dış politikayı izlemeye devam edeceğiz"

Halkın karşısında iktidarın sorumluluğunu artırmak gerektiğinin altını çizen Tokayev, sivil toplumun geliştirilmesine büyük önem verileceğini söyledi.

Tokayev, toplum ile iktidar arasındaki diyalogun gelişmesinin halkı endişelendirdiğini, böyle bir diyalogun çoğulculuğa dayanması gerektiğini vurgulayarak, toplumun tüm kesimlerinden temsilcilerin yer alacağı Ulusal Toplumsal Güven Konseyini oluşturma kararı aldığını kaydetti.

İktidarın halka verdiği sözleri yerine getirmesi gerektiğini kaydeden Tokayev, "Ancak bu şekilde halk birliğini ve ülkede istikrarı sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.

Tokayev, ülkesinin dünyada büyük güç kazandığını ve barışçıl, açık ülke, uluslararası işlerde güvenilir olarak tanındığını söyleyerek, "Yapıcı, dengeli ve çok yönlü dış politikayı izlemeye devam edeceğiz. Uluslararası arenada milli çıkarları sıkı şekilde savunacağız." şeklinde konuştu.

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Kasım Cömert Tokayev

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