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Kazakistan’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk kez bir kadın aday yarışıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2019 15:36 | Son Güncelleme

Kazakistan’da 9 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk kez bir kadın aday yarışacak.Kazakistan, 9 Haziran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidiyor.

Kazakistan’da 9 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk kez bir kadın aday yarışacak.
Kazakistan, 9 Haziran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidiyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in 9 Nisan’da erken seçim yapılmasını öngören yasayı imzalamasının ardından seçim kampanyası başladı. Seçimde 11 milyon 814 bin seçmen yerel saatle 07.00-20.00 saatleri arasında oy kullanacak. Merkez Seçim Komisyonu bilgilerine göre 14 eyalet ve 3 büyükşehirde 10 binden fazla sandık kurulacak. Kasım Cömert Tokayev (Nur Otan Partisi), Jambıl Ahmetbekov (Kazakistan Komünist Halk Partisi), Daniya Espayeva (Ak Yol Partisi), Töleutay Rahimbekov (Auyl Partisi), Amangeldi Taspihov (Kazakistan Sendika Federasyonu), Sadibek Tügel (Büyük Bozkır Kartalları Hareketi), Amirjan Kosanov (Millet Kaderi Hareketi) ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmak için seçimlerde mücadele edecek. Bu seçimlerde ise ülke tarihinde cumhurbaşkanlığına ilk kadın aday olarak Daniya Yespayeva mücadele edecek.
Seçimlerin BDT gibi uluslararası teşkilatlardan 300’den fazla gözlemcinin yanı sıra 28 ülkeden 100’ün üzerinde gazeteci tarafından izlenmesi bekleniyor. Kazakistan Anayasası’na göre cumhurbaşkanlığına siyasi partiler ve toplumsal dernekler aday gösterebiliyor. Adayların doğuştan Kazakistan vatandaşı olması, 40 yaşından küçük olmaması, son 15 yıl ülkede yaşaması, üniversite mezunu olması, kamu sektöründe en az 5 yıllık tecrübe sahibi olması ve Kazakça bilmesi gerekiyor.

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