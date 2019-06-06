Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru

NUR SULTAN (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, Kazakistan'da 9 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin hazırlıkların ve seçim kampanyasının kanunlara ve uluslararası standartlara uygun yapıldığını söyledi.

Türk Konseyi seçim gözlem misyon heyetleri, Nur Sultan ve Almatı'da çalışmalarına başladı.

Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcıları Gismat Gözalov ile Ömer Kocaman'ın başkanlığındaki heyetler söz konusu iki şehirde Merkez Seçim Komisyon Başkanları ve Valilik temsilcileriyle görüştü, siyasi partileri ziyaret etti.

Türk Konseyi adına Almatı'da Heyet Başkanlığını yürüten Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerçekleştirdikleri görüşmelerde seçime hazırlık konularında fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Kocaman, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlıkların, ülke kanunlarına, uluslararası standartlara uygun bir şekilde devam ettiğini gördük." dedi.

Kocaman, seçim gününün ertesinde pazartesi günü düzenleyecekleri basın toplantısında seçim sürecini değerlendireceklerini sözlerine ekledi.

