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Kazakistan'da DEAŞ'lı 14 teröriste hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 20:45 | Son Güncelleme

Kazakistan'da DEAŞ'lı 14 teröriste hapis cezası

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'da, Suriye'de DEAŞ saflarında yer alan 14 terörist, 8 ile 14 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldı.

Nur Sultan Bölgelerarası Özel Mahkemesi, Suriye'den çıkarılan DEAŞ'lı 14 Kazak teröristle ilgili davada kararını açıkladı.

Suriye'de terör faaliyetlerine katılma, terör propagandası yapma ve diğer ağır suçları işlemekten suçlu bulunan 14 teröriste, 8 ile 14 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Kazakistan, ocak ve haziranda düzenlediği insani operasyonlar kapsamında çoğu çocuk 500'ün üzerinde vatandaşını Suriye'den çıkarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
DAEŞ Suriye

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