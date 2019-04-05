NUR SULTAN (AA) – Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da Nevruz Bayramı kutlamaları çerçevesinde “Doğu Baharı” temalı festival düzenlendi.

Lev Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi tarafından düzenlenen festivalin açılış törenine Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, İran, Afganistan, Hindistan ve diğer ülkelerden büyükelçiler ve diplomatların yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Festivalde, Kazakistan'da eğitim gören yabancı öğrenciler tarafından geleneksel şarkılar söyledi ve dans gösterileri yapıldı. Etkinlik çerçevesinde organize edilen sergide Azerbaycan, Tacikistan, Özbekistan, İran, Afganistan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın milli kıyafetleri ve hediyelik eşyaları sergilendi, yöresel yemekler ikram edildi.

Azerbaycan’ın Nur Sultan Büyükelçisi Raşad Mamadov, festivalde yaptığı konuşmada, dünyada tolerans ve çok kültürlülük açığının hissedildiğini belirterek, "Nevruz siyasetin dışında bizleri birleştiren bir bayramdır. Asırlardır nevruzu kutlamakla güzel ve zengin kültürümüzü ve geleneklerimizi koruduk ve bu tür etkinliklerle gelecek nesillere aktarıyoruz." dedi.