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Kazakistan’da "Doğu Baharı" festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 12:59 | Son Güncelleme

Kazakistan’da "Doğu Baharı" festivali

NUR SULTAN (AA) – Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da Nevruz Bayramı kutlamaları çerçevesinde “Doğu Baharı” temalı festival düzenlendi.

Lev Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi tarafından düzenlenen festivalin açılış törenine Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, İran, Afganistan, Hindistan ve diğer ülkelerden büyükelçiler ve diplomatların yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Festivalde, Kazakistan'da eğitim gören yabancı öğrenciler tarafından geleneksel şarkılar söyledi ve dans gösterileri yapıldı. Etkinlik çerçevesinde organize edilen sergide Azerbaycan, Tacikistan, Özbekistan, İran, Afganistan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın milli kıyafetleri ve hediyelik eşyaları sergilendi, yöresel yemekler ikram edildi.

Azerbaycan’ın Nur Sultan Büyükelçisi Raşad Mamadov, festivalde yaptığı konuşmada, dünyada tolerans ve çok kültürlülük açığının hissedildiğini belirterek, "Nevruz siyasetin dışında bizleri birleştiren bir bayramdır. Asırlardır nevruzu kutlamakla güzel ve zengin kültürümüzü ve geleneklerimizi koruduk ve bu tür etkinliklerle gelecek nesillere aktarıyoruz." dedi.

Üniversitelerin her toplumda önemli rol oynadığına işaret eden Mamadov, festivalde milli kültürü, yemekleri ve gelenekleri sergileme imkanı vermesinden dolayı Avrasya Üniversitesine teşekkür etti.

Türkiye’nin Nur Sultan Eğitim Müşaviri Abdülmuttalib Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalde farklı kültür ve medeniyetlerden gelen insanların ortak değer olan nevruzu kutladıklarına dikkati çekerek, "Böylece insanlar dünya barışına nevruz sayesinde katkı sunmuş oldu." dedi.

Türk boylarının her biri farklı coğrafyada öz milli tarihini, coğrafyasını, geleneksel zenginliklerini Nevruz bayramına kattığını söyleyen Çetin, "Türk boyları atalarına olan bağlılıklarını, saygılarını Nevruz bayramı gibi özel günlerde açıkça sergiler, ziyaretler yapar." ifadesini kullandı.

Çetin, köklerini Orta Asya’dan alan Nevruz bayramının 2010 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kutlanmaya başladığını hatırlatarak, "Kazakistan ile ülkemiz arasında Nevruz bayramının ikili ilişkilerin daha üst düzeyde gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Nevruz Bayramı Kutlamaları

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