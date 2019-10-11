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Kazakistan'da Dünya Kanser Liderleri Zirvesi yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 12:52 | Son Güncelleme

Kazakistan Onkoloji ve Radyoloji Bilimsel Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Dilyara Kaydarova: - "İnsanlar yılda bir kere kanser tarama testinden geçmeli. Eğer kişi kanserin ilk aşamasında tedavi altına alınırsa yüzde 100 iyileşecektir"

Kazakistan'da Dünya Kanser Liderleri Zirvesi yapılacak

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 15-17 Ekim'de Dünya Kanser Liderleri Zirvesi düzenlenecek.

Kazakistan Onkoloji ve Radyoloji Bilimsel Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Dilyara Kaydarova, yaptığı basın toplantısında, böyle bir zirvenin Kazakistan'da ilk kez gerçekleştirileceğini belirtti.

Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Ermenistan, Belize, Burkina Faso ve Nijerya liderlerinin eşleri ve birçok ülke sağlık bakanının katılmasının beklendiğini söyleyen Kaydarova, kanserle mücadelede yeni tedavi yöntemlerin tartışılacağını anlattı.

Kaydarova, "Zirvenin farklı ülkelerden onkoloji uzmanlarına deneyim paylaşımı için imkan sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Kazakistan'da kanser hastasının her geçen yıl arttığına dikkati çeken Kaydarova, 18 milyon 500 bin nüfuslu ülkede kayıtlı kanser hastası sayısının 187 bine çıktığını kaydetti.

Ülkede görülen kanser türlerinde meme kanserinin başı çektiğini, bu türü akciğer, mide ve rahim ağzı kanserlerinin takip ettiğini aktaran Kaydarova, kanser tarama testleri gibi önlemler sonucu kanserden ölen hasta sayısının gittikçe azaldığını bildirdi.

Kaydarova, hastaların kanserin son evrelerinde hastaneye başvurduklarına işaret ederek, "Vatandaş yılda bir kere kanser tarama testinden geçmeli. Eğer insan kanserin ilk aşamasında tedavi altına alınırsa yüzde 100 iyileşecektir." diye konuştu.

- "Kanserle mücadeleye dünyanın ilgisini çekmek istiyoruz"

Basın toplantısına katılan Ürdün Prensesi ve Uluslararası Kanser Savaş Örgütü (UICC) Başkanı Dina Mired de kanser vakalarının yüzde 70'inin gelişmekte olan ülkelerde görüldüğünü belirtti.

Dünyada en çok görülen kanser türlerinde ilk üç sırada akciğer, meme ve bağırsak kanserinin yer aldığını anlatan Mired, bunları prostat ve mide kanserlerinin takip ettiğini söyledi.

Hastaların yüzde 70'inin kanserin son evrelerinde hastaneye başvurduğunu ifade eden Mired, şunları kaydetti:

"Klinikleri son model cihazlarla donatsanız da insanlar zamanında gelmezse kanserle mücadele verimli olmaz. Bu nedenle bu tür zirveler ülkelerdeki kanser tarama test sistemlerinin başarılarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunmayı sağlayacaktır. Zirve ile kanserle mücadele konusuna dünyanın ilgisini çekmek istiyoruz."

Kazakistan'da Dünya Kanser Liderleri Zirvesi yapılacak

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