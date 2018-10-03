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Kazakistan'da eski Türk dövüş sanatı "alpagut" geliştirilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 15:30 | Son Güncelleme

Kazakistan'da eski Türk dövüş sanatı "alpagut" geliştirilecek

ASTANA (AA) – Kazakistan'da, Türklerin savaş kültürünü ve geleneklerini yansıtan dövüş sanatı "alpagut" geliştirilecek.

Kazinform haber ajansının haberine göre, Kazakistan'ın başkenti Astana'da eski Türk halkları dövüş sanatı alpagutun geliştirilmesine ilişkin yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Kazakistan Alpagut Federasyon Başkanı Intımak Kultasov da katıldı. Eski Türk dövüş sanatı alpagutu geliştirmek istediklerini belirten Kultasov, “Dövüş sanatı alpagutun Türk dünyası için önemi büyük.” dedi.

"Kutsal savaşçı" anlamına gelen alpagut, eski Türklerin savaş kültürünü ve geleneklerini geliştiren dövüş sanatı olarak biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
ALPAGUT Kazakistan Alpagut Federasyon Başkanı Intımak Kultasov

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