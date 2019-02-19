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Kazakistan'da "Gençler Yılı" faaliyetleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 09:00 | Son Güncelleme

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Kazakistan'da ilan edilen Gençler Yılı çerçevesinde çeşitli kültür ve spor etkinlikleri yapacak

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, Kazakistan'da ilan edilen Gençler Yılı çerçevesinde çeşitli kültür ve spor etkinlikleri yapmayı planladıklarını söyledi.

Tomar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazakistan'da bu yılın Gençler Yılı ilan edilmesini önemsediklerini belirterek, "Üniversitemiz 2018-2020 dönemleri Türk Dünyası Üniversiteler Birliği dönem başkanı. O sıfatla da bu yıl bizim için önem arz ediyor." dedi.

Gençler Yılı çerçevesinde çeşitli kültür ve spor etkinliklerini yapmayı planladıklarını ifade eden Tomar, "Faaliyetlere başladık bile. Geçen hafta Marmara ve Gazi Üniversitelerinde okuyan Türk ve Kazak öğrencilerle bir telekonferans yaptık. Onların hem mesajlarını aldık hem de bizim buradaki Gençler Yılı etkinliğimizi seyretmesini sağladık." diye konuştu.

Tomar, geçen hafta üniversite senatosu kararıyla öğrencilerin yemek ücretlerini 350 (1 dolar) tengeden 250 tengeye indirdiklerini dile getirerek, Türkiye'nin bu konuda büyük destek verdiğinin altını çizdi.

Tomar, ayrıca bu yıl başta Türk Dünyası Gençleri Spor Festivali, Türk Dünyası Üniversiteleri Birliği toplantısı olmak üzere bazı toplantılara ev sahipliği yapacaklarını kaydetti.

- "Dört dil bilen mezunlar vermeye çalışıyoruz"

Özellikle bu yıl üniversitede kulüp faaliyetlerine önem verdiklerini anlatan Tomar, "Üniversitede fotoğrafçılık, tiyatro, müzik, Kazakistan'ın tarihi yerleri başta olmak üzere 30 civarında kulüp var. Bunların bütçelerini büyük miktarda artırdık. Bu yıl öğrencilerimiz bu maddi kaynakla rahat faaliyet yapabilsinler." diye konuştu.

Tomar, öğrencilerin bu kulüpler vasıtasıyla hem Kazakistan'da hem de ülke dışında özellikle Türkiye'de pek çok kulüp faaliyetlerine katılabildiklerini vurguladı.

Üniversitede start-up projeleriyle ilgili çalışmalar yaptıklarına dikkati çeken Tomar, "Öğrencilerimizin üniversitemizin olanaklarını kullanarak şirket kurmalarını sağlıyoruz. Türkiye'den de teknoparklardan bu konuda destek alıyoruz." dedi.

Tomar, öğrencilerin dil öğrenimi için Türkiye ve diğer ülkelere çeşitli eğitim programları aracılığıyla gitmesini teşvik ettiklerini belirterek, Türkiye'den gelen öğrencilere Rusça, Kazakça ve İngilizce, Kazak ve diğer Türk dünyası ülkelerinden gelen öğrencilere de Türkçe ve İngilizce öğrettiklerini dile getirdi. İngilizce, Rusça ve Türkçe öğrenimiyle ilgili çeşitli kuruluşlarla anlaşmalar yaptıklarına işaret eden Tomar, "Dört dil bilen mezunlar vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Tomar, üniversitede 9 binin üzerinde öğrenci olduğunu, bunun bin 500'ünün Türk dünyasından geldiğini, 200 civarında da Türk öğrencinin eğitim gördüğünü anlattı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, geçen yıl kasım ayında 2019 yılının Gençler Yılı ilan edilmesine ilişkin kararı imzalamış, Gençler Yılı'nın resmi açılışı ocak ayında yapılmıştı.

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Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Cengiz Tomar

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