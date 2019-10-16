HABER

Kazakistan'da Görme Engelli Çocuklar Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 15:29 | Son Güncelleme

Kazakistan'da Görme Engelli Çocuklar Festivali

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Görme Engelli Çocuklar Festivali kapsamında Türk öğretmenler, golbol ve matematik eğitimi verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle, Nur Sultan'daki 10. Nolu okul tarafından düzenlenen festivalin ikinci gününde, görme engelli çocuklara Türkiye'den gelen öğretmenler tarafından Kazakistan Paralimpik Spor Salonu'nda golbol eğitimi verildi.

İçinde zil olan bir topla oynanan golbolun kurallarının görme engelli çocuklara anlatılmasının ardından, Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistanlı çocuklar arasında müsabakalar yapıldı.

Festivale katılan Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu Müdürü Metin Gökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın festival çerçevesinde golbol oyunu eğitimi talebinde bulunduğunu belirterek, "Öğrencilerimizi ve antrenörümüzü getirdik. Şimdi burada onlara eğitim veriyoruz. Çünkü görme engelliler arasında golbolda Avrupa ve dünya şampiyonlarımız var." dedi.

Kazak görme engelli çocuklara matematik eğitimi de verdiklerini anlatan Gökçe, eğitimlerde kullandıkları materyallerle ilgili bilgi alışverişinin yapılmasında bu tür etkinliklerin önemli olduğunu vurguladı.

Gökçe, "Türk devletlerinde görme engelliler okullarındaki gelişmeleri beraber takip etmeyi, onlarla iş birliği yapmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Gökçe ayrıca, yarın gerçekleştirilecek festivalin kapanış töreninde, Türk kültürü ve müziğini tanıtan gösteriler yapacaklarını söyledi.

TİKA Nur Sultan Koordinatörü Evren Rutbil de etkinliğin Türkiye'de TİKA'nın katkılarıyla iki kere yapılan Görme Engelli Çocular Festivali'nin devamı olduğunu belirttti. Rutbil, Türkiye'de festivale katılan Kazakistanlı öğretmenlerin üçüncüsüne ev sahipliği yapmak istediklerini dile getirdi.

Festivale Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan'ın farklı bölgelerinden öğretmenler ve görme engelli çocukların katıldığını ifade eden Rutbil, amaçlarının görme engelliler eğitimi alanında tecrübelerin paylaşımı olduğunu söyledi.

Rutbil, TİKA'nın engellilere yönelik projelere öncelik verdiğine dikkati çekerek, "Onların eğitim, sosyal ve iş hayatına eşit şartlarda katılım sağlayabilmesi için bazı özel ihtiyaçları olabiliyor. Bunları hem gündeme getirmek, bilinç kazandırmak hem de onlara bu konuda destek vermek amacıyla çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

PARTNER Müge Anlı'da şoke eden gerçek! İki kız kardeşle de birlikte olup... Müge Anlı'da şoke eden gerçek! İki kız kardeşle de birlikte olup...
Tel Abyad’ın terörden arındırılan bölgeleri şimdi de tuzaklardan temizleniyorTel Abyad’ın terörden arındırılan bölgeleri şimdi de tuzaklardan temizleniyor
Karamollaoğlu'ndan 'Türkiye ittifakı' vurgusu! Karamollaoğlu'ndan 'Türkiye ittifakı' vurgusu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı

En Çok Okunan Haberler

ABD'ye manidar 'yaptırım' mesajı

ABD'ye manidar 'yaptırım' mesajı

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

144 yıllık rüya gerçek oluyor

144 yıllık rüya gerçek oluyor

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Cizre'ye havan ve roketli atıldı! Yaralılar var

Cizre'ye havan ve roket atıldı! Yaralılar var

Temel Karamollaoğlu Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'Türkiye ittifakı' vurgusu!

Yargıtay'dan kırmızı bülten kararı

Yargıtay'dan kırmızı bülten kararı

İstanbul Valiliği'ndeki AFAD binasında yangın

İstanbul Valiliği'nde yangın

Halkbank'tan 'iddianame' açıklaması

Halkbank'tan 'iddianame' açıklaması

Son dakika Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüşecek

Çavuşoğlu ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüşecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.