Kazakistan'da Görme Engelli Çocuklar Festivali

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Görme Engelli Çocuklar Festivali kapsamında Türk öğretmenler, golbol ve matematik eğitimi verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle, Nur Sultan'daki 10. Nolu okul tarafından düzenlenen festivalin ikinci gününde, görme engelli çocuklara Türkiye'den gelen öğretmenler tarafından Kazakistan Paralimpik Spor Salonu'nda golbol eğitimi verildi.

İçinde zil olan bir topla oynanan golbolun kurallarının görme engelli çocuklara anlatılmasının ardından, Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistanlı çocuklar arasında müsabakalar yapıldı.

Festivale katılan Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu Müdürü Metin Gökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın festival çerçevesinde golbol oyunu eğitimi talebinde bulunduğunu belirterek, "Öğrencilerimizi ve antrenörümüzü getirdik. Şimdi burada onlara eğitim veriyoruz. Çünkü görme engelliler arasında golbolda Avrupa ve dünya şampiyonlarımız var." dedi.

Kazak görme engelli çocuklara matematik eğitimi de verdiklerini anlatan Gökçe, eğitimlerde kullandıkları materyallerle ilgili bilgi alışverişinin yapılmasında bu tür etkinliklerin önemli olduğunu vurguladı.