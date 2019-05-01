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Kazakistan'da Halk Birliği Günü kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 11:46 | Son Güncelleme

Nur Sultan'da Halk Birliği Günü kapsamında çeşitli kültürel etkinlikler ve spor faaliyetleri düzenlendi

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 1 Mayıs Halk Birliği Günü, çeşitli kültürel etkinlikler ve spor faaliyetleriyle kutlanıyor.

Halk Birliği Günü nedeniyle Nur Sultan şehir merkezindeki Kazak Yeli (Halkı) Meydanı'nda kutlamalar yapıldı. Bazı parklar ve kapalı alanlarda da kültürel ve spor etkinlikler gerçekleştirildi.

Kazakistan'da yaşayan etnik grup temsilcilerinin geleneksel yemekleri ve kıyafetlerinin sergilendiği Kazak Yeli Meydanı'nda halter, güreş, aşık gibi geleneksel spor oyunları oynandı.

Meydanda kurulan sahnede Kazak sanatçılar konser verdi. Ayrıca, ülkede yaşayan farklı etnik grupların geleneksel dans gösterileri yapıldı.

Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Senato Başkanı Dariga Nazarbayeva, Başbakanı Askar Mamin ve Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin meydanı ziyaret ederek Halk Birliği Günü'nü kutladı.

Nazarbayev, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, 1991'de kazanılan bağımsızlık sayesinde büyük başarılar elde edildiğini kaydetti.

"Dünyaya tanınan devlet haline geldik. Bize güveniyorlar. Biz kendi aralarında kavga edenleri barıştırıyoruz." diyen Nazarbayev, dünyada dinler ve farklı etnik gruplar arasında savaşların yaşandığına ve bu nedenle mülteci sayısının küresel düzeyde arttığına işaret etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Almatı kentindeki Abay Meydanı'nda düzenlenen kutlama etkinliğine katılarak Halk Birliği Günü'nü kutladı.

Kazakistan'da 1996'dan itibaren her yıl 1 Mayıs, Halk Birliği Günü olarak kutlanıyor.

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