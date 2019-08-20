Kazakistan'da Halk Masa Oyunları Festivali

Etkinlikte, Asambleye bağlı Alman, Koreli, Kırgız, Tatar, Ermeni, Azerbaycanlı, Belaruslu, Dungan, Ukraynalı, Başkır, Özbek, Slavyan, Kürt ve Yahudi dernekleri temsilcileri geleneksel kıyafetlerini giyerek, kendi geleneksel masa oyunları aşık, dokuz kumalak, dayak, çappa, ur, beştaş, hato, drendel ve uno oynadı.

"Eskiden dokuz kumalak'a 'çobanların matematiği' denilirmiş çünkü oyunda tüm matematiksel hareket ve taktikler kullanılıyor. Ayrıca masa oyunları hızlı fikir üretmek ve yaratıcılık gibi özellikleri de geliştiriyor. Kazakistan'da yaşayan farklı etnik grupların dokuz kumalak gibi geleneksel masa oyunları da bulunuyor. Bu tür festivaller, ülkemizde yaşayan farklı etnik gruplar arasındaki ilişkilerin gelişmesine ve halkların birbirlerinin kültürel mirasıyla tanışması için imkan sağlıyor."

Festivalin katılımcılarından Kore Derneği Temsilcisi Tamara Şigay, AA muhabirine, uzun yıllardır Kazakistan'da diğer etnik gruplarla iç içe yaşadıklarını belirterek, Kazak hükümetinin ülkede yaşayan tüm halkların kendi kültür ve geleneklerinin yaşatılması için tüm imkanları sağladığını kaydetti.

