Kazakistan'da halk sandık başında

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'da seçmenler, cumhurbaşkanlığı seçimi için yerel saatle 07.00'den itibaren sandık başına gidiyor.

Kazakistan'da halk, cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullanmaya başladı. Ülkenin 12 eyaletinde oy verme işlemi, yerel saatle 07.00'de başladı. Mangistau, Atırau, Aktöbe, Batı Kazakistan ve Kızılorda eyaletlerinde ise oy kullanma işlemi, saat farkından dolayı bir saat daha geç başlayacak. Ülkede kayıtlı 11 milyon 947 bin seçmen, yurt içinde ve dışında oluşturulan 9 bin 967 seçim merkezinde oy kullanacak.

İktidar partisi Nur Otan'ın cumhurbaşkanı adayı mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in yerel saat ile 10.00'da Opera ve Bale Tiyatrosu'nda oluşturulan seçim merkezinde oy kullanması bekleniyor.

Oy verme işleminin saat 20.00'de sona ermesinin ardından oyların sayımı en geç 12 saat içinde yapılacak. Bir hafta içinde de seçim sonuçlarının belirlenmesi, yayınlanması ve seçilen cumhurbaşkanının Merkez Seçim Komisyonu tarafından kaydının yapılması bekleniyor.

Seçimlerde Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in mart ayında istifa etmesinin ardından geçici olarak cumhurbaşkanlığına getirilen Tokayev'in de aralarında bulunduğu 7 aday yarışıyor.