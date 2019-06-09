HABER

Kazakistan'da halk sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 04:57 | Son Güncelleme

Ülkenin 12 eyaletinde oy verme işlemi, yerel saatle 07.00'de başladı - 7 adayın yarıştığı seçimleri, uluslararası örgütler ve yabancı ülkelerden binin üzerinde gözlemci, 500'e yakın yerel ve yabancı basın mensubu izliyor

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'da seçmenler, cumhurbaşkanlığı seçimi için yerel saatle 07.00'den itibaren sandık başına gidiyor.

Kazakistan'da halk, cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullanmaya başladı. Ülkenin 12 eyaletinde oy verme işlemi, yerel saatle 07.00'de başladı. Mangistau, Atırau, Aktöbe, Batı Kazakistan ve Kızılorda eyaletlerinde ise oy kullanma işlemi, saat farkından dolayı bir saat daha geç başlayacak. Ülkede kayıtlı 11 milyon 947 bin seçmen, yurt içinde ve dışında oluşturulan 9 bin 967 seçim merkezinde oy kullanacak.

İktidar partisi Nur Otan'ın cumhurbaşkanı adayı mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in yerel saat ile 10.00'da Opera ve Bale Tiyatrosu'nda oluşturulan seçim merkezinde oy kullanması bekleniyor.

Oy verme işleminin saat 20.00'de sona ermesinin ardından oyların sayımı en geç 12 saat içinde yapılacak. Bir hafta içinde de seçim sonuçlarının belirlenmesi, yayınlanması ve seçilen cumhurbaşkanının Merkez Seçim Komisyonu tarafından kaydının yapılması bekleniyor.

Seçimlerde Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in mart ayında istifa etmesinin ardından geçici olarak cumhurbaşkanlığına getirilen Tokayev'in de aralarında bulunduğu 7 aday yarışıyor.

Ülke kanunlarına göre, cumhurbaşkanı adaylarının Kazakça bilmesi, 40 yaşını doldurması, ülkede 15 yıl ikamet etmesi ve devlet kurumlarında en az 5 yıl çalışması gerekiyor.

Seçimde yarışacak adaylar ve partileri ise şu şekilde:

"Komünistler Halk Partisi adayı Jambıl Ahmetbekov, Kazakistan Demokratik Partisi "Ak Yol" adayı Daniya Yespayeva, Millet Kaderi adayı Amirjan Kosanov, Halk Demokratik Vatansever Partisi adayı Toleutay Rahimbekov, Kazakistan Sendikalar Derneğinin adayı Amangeldi Taspihov, iktidardaki Nur Otan Partisinin adayı Kasım Cömert Tokayev ve Büyük Bozkır Kartalları Toplumsal Birliği adayı Sadibek Tugel."

- Seçimleri binin üzerinde yabancı gözlemci izliyor

Seçimleri uluslararası örgütler ve yabancı ülkelerden binin üzerinde gözlemci ve 500'e yakın yerel ve yabancı basın mensubu izliyor.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TürkPA) seçim gözlem misyonları da gözlemliyor. Gözlem misyonlarının, seçim sürecine ilişkin pazartesi basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Ülkede 28 yıl cumhurbaşkanlığı yapan Nazarbayev'in mart ayında istifa etmesinin ardından geçici olarak cumhurbaşkanlığına getirilen Tokayev, 9 Haziran'da erken cumhurbaşkanlığı seçimine gitme kararı almıştı.

Anadolu dağ turnası görüntülendi!Anadolu dağ turnası görüntülendi!
4 kişiye mezar olan fabrikanın sahibi hakkında karar verildi4 kişiye mezar olan fabrikanın sahibi hakkında karar verildi
Kuyruğun ucu bucağı yok! Havadan böyle görüntülendi!Kuyruğun ucu bucağı yok! Havadan böyle görüntülendi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı seçimleri

En Çok Okunan Haberler

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Gazdan zehirlendiler, hastane karantinaya alındı

Gazdan zehirlendiler, hastane karantinaya alındı

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

İmamoğlu'ndan Uğur Dündar açıklaması!

İmamoğlu'ndan Uğur Dündar açıklaması!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kendisini bir anda suların içinde buldu! Boğulmaktan son anda kurtuldu!

Kendisini bir anda suların içinde buldu! Boğulmaktan son anda kurtuldu!

4 kişiye mezar olan fabrikanın sahibi hakkında karar verildi

4 kişiye mezar olan fabrikanın sahibi hakkında karar verildi

Kuyruğun ucu bucağı yok! Havadan böyle görüntülendi!

Kuyruğun ucu bucağı yok! Havadan böyle görüntülendi!

Acı haber gece yarısı geldi! Hastanede tedavi gören uzman çavuş şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

8 günlük bayram tatilinin acı bilançosu: 91 ölü, 650 yaralı!

8 günlük bayram tatilinin acı bilançosu: 91 ölü, 650 yaralı!

Gazdan zehirlendiler, hastane karantinaya alındı

Gazdan zehirlendiler, hastane karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.