Kazakistan’da halk tarihi anayasa değişikliğine "evet" dedi

Kazakistan’da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından önerilen ve devlet başkanının yetkilerinin sınırlandırılması dahil yönetim sisteminde önemli reformlar öngören anayasa değişikliği referandumunda, resmi sonuçlara göre seçmenin yüzde 77’sinden fazlası değişikliğe "evet" dedi. Merkez Seçim Kurulu’nun açıkladığına göre değişikliğe karşı oy kullananların oranı ise yüzde 18,66’da kaldı.

Katılım oranının yüzde 68’den fazla olduğu referandum, eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’den bu yana hâlâ geniş yetkilere sahip olan devlet başkanının gücünü sınırlandırmayı öngörüyordu. Yaklaşık 30 yıl Cumhurbaşkanlığı görevinde kalan Nazarbayev, 2019’da koltuğunu terk ederken Kasım Cömert Tokayev’i halife ilan etmiş, ancak kendisine siyasi karar süreçlerinde geniş yetkiler tanıyan "ulusun lideri" unvanını elinde tutmuştu. Öngörülen reformla, Nazarbayev bu titrini de kaybetmiş olacak.

Yeni anayasa değişikliği, idam cezasının yasaklanması ve halihazırda Nazarbayev ailesinde olduğu gibi Cumhurbaşkanının akrabalarının kamuda en üst düzey görevlere getirilmesinin yasaklanması gibi önemli değişiklikleri de içeriyor.

Ülkede geçen Ocak ayında yükselen akaryakıt fiyatlarına tepki olarak başlayan protestolar kısa sürede daha geniş çaplı hükümet karşıtı eylemlere evrilmişti. Barışçıl başlayan gösteriler ayaklanmaya dönüşmüş, Rus birliklerinin desteğini alan güvenlik güçleri gösterileri kanlı bir biçimde bastırmış, 230’dan fazla kişi öldürülmüştü. Tokayev, olaylardan dış güçlerle bağlantıları olduğunu iddia ettiği "eşkiya ve teröristleri" sorumlu tutmuştu.

Reuters, AFP,dpa,AP/SÖ,HT

