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Kazakistan’da hırsızlar mikrokredi ofisini benzin dökerek soydu

10.02.2021 16:03 | Son Güncelleme:
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Kazakistan’da hırsızlar mikrokredi ofisini benzin dökerek soydu

Kazakistan’da 2 kişi, benzin döküp yangın çıkarma tehdidiyle bir mikrokredi ofisini soydu.Kazakistan’ın Karağandı şehrinde cerrahi maske takan 2 soyguncu daha önce eşine az rastlanır bir yöntem ile soygun yaptı.

Kazakistan’da 2 kişi, benzin döküp yangın çıkarma tehdidiyle bir mikrokredi ofisini soydu.
Kazakistan’ın Karağandı şehrinde cerrahi maske takan 2 soyguncu daha önce eşine az rastlanır bir yöntem ile soygun yaptı. Şehrin merkezinde bulunan bir mikrokredi ofisine benzin dolu şişeyle giren soygunculardan biri bankoya benzin dökmeye başladı. Diğer soyguncu ise o sırada kapıyı gözetledi. Banko görevlisi kadın, ofisi yakmakla tehdit eden soyguncuya kasadaki paraları verdi. Paraları ceplerine dolduran soyguncular ise kredi ofisinden koşarak uzaklaştı.
Soygunun ardından polis, kısa sürede hırsızların kimliklerini tespit etti. Soyguncuların yakalandığı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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