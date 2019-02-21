Kazakistan'da hükümet istifa etti

Kazakistan'da hükümet, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in isteğiyle istifa etti.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in ekonominin birçok alanında olumlu değişimlerin elde edilememesi nedeniyle hükümetin istifasını istemesinin ardından, Bakıtcan Sagintayev'in başkanlığındaki hükümet istifasını sundu.

Nazarbayev, yaptığı açıklamada, bugün ülkesi için önemli bir karar aldığını belirterek, sosyal ve ekonomik durumun önceki yıllarda istikrar gösterdiğini ancak bunun halihazırda yetersiz olduğunu kaydetti.

Önerdiği "Üçüncü Modernizasyon" ve "100 Adım" programlarının yapısal reformların hızlandırılmasına yönelik olduğunu aktaran Nazarbayev, "Beş kurumsal reformun tam olarak uygulanması orta ve küçük işletmelerin payında önemli bir artışa ve devlet sektörünün ekonomideki payında bir düşüşe, bankaların 'temizlenmesine', mahkemelere ve kolluk sistemine güvenin artmasına yol açacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Nazarbayev, çok sayıda kanunun kabul edilmesine, hükümet kararlarının alınmasına rağmen ekonominin birçok alanında olumlu değişimlerin elde edilemediğini vurgulayarak, "Gayri safi yurt içi hasılasında büyüme, hammadde kaynakları sayesinde elde ediliyor." ifadelerini kullandı.