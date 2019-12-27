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  4. Kazakistan'da içinde 100 kişinin bulunduğu uçak düştü

Kazakistan'da içinde 100 kişinin bulunduğu uçak düştü

27.12.2019 06:48 | Son Güncelleme

Almata'daki havalimanından kalktıktan kısa bir süre sonra düşen uçak içinde 95 yolcu ile 5 mürettebat bulunuyordu. Evlerin bulunduğu bir bölgeye düşen uçak enkazından şu ana kadar 7 kişinin cesedi çıkarıldı.

Kazakistan'da içinde 100 kişinin bulunduğu bir uçağın, Almata havalimanından kalktıktan kısa bir süre sonra düştüğü bildiriliyor.

Evlerin bulunduğu bir bölgeye düşen uçak enkazından şu ana kadar 7 kişinin cesedi çıkarıldı.

Kurtulan olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi bir bilgi verilmiş değil.

Kazakistan Sivil Havacılık Kurumu kaza ile ilgili ilk bilgileri paylaştı. Uçağın başkent Nursultan'a gitmek için havalandıktan hemen sonra saat 07:22'de irtifa kaybettiği ve bir beton duvara çaptığı ardından da iki katlı bir evin üzerine düştüğü açıklandı.

Bek Air havayollarına ait uçakta 95 yolcu ile 5 mürettebat bulunuyordu.

Olaya ilişkin sosyal medyada yer alan videolarda, görevlilerin güneş doğarken kurtarma çalışmaları yaptığı görülüyor.

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