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Kazakistan'da ilaçlama uçağı düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 09:51 | Son Güncelleme

Akmola eyaletinde ilaçlama yapan AN-2 tipi uçağın düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın Akmola eyaletinde ilaçlama yapan AN-2 tipi uçağın düşmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Kazakistan Olağanüstü Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, saat 10.00'da Akmola eyaletinin Rodina kasabasından 10 kilometre uzaklıkta AN-2 tipi uçağın ilaçlama yaptığı sırada düştüğü belirtildi.

Kaza sonucu pilotun hayatını kaybettiği, mürettebattan iki kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, kaza nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
AN-2 tipi uçak Kazakistan'ın Akmola eyaleti uçak kazası

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