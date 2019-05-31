Kazakistan'da Kadir Gecesi

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Müslümanlar, camilerde namaz kılarak ve dua ederek Kadir Gecesi'ni idrak etti.

Nur Astana Merkez Camisi'ne akın eden binlerce Müslüman, teravih kıldı. Camideki yoğunluk nedeniyle bazı Müslümanlar namazı caminin avlusunda kıldı, dualar etti. Kadın ve çocuklar da kendilerine ayrılan avluda ibadetlerini yerine getirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, sosyal medyadan tüm Müslümanların Kadir Gecesi'ni tebrik ederek, "Ramazan ayında tuttuğunuz oruç ve dilekler kabul olsun. Halkımız dostluk içinde, yerimiz bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı ve Baş Müftü Serikbay Oraz da Müslümanların Kadir Gecesi'ni tebrik ederek, "Bu gece Allah'ın rızası için dua edelim, Allah, bir sonraki ramazan ayına sağlıklı ulaştırsın." dedi.

