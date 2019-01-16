HABER

Kazakistan’da “Kanlı Ocak” kurbanları anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 18:05 | Son Güncelleme

Azerbaycan'ın Astana Büyükelçisi Raşad Mamadov: - "Azerbaycan halkı, komünist rejimin terör eylemiyle karşı karşıya kalmasına rağmen, ülkenin özgürlüğü ve bağımsızlığı için çileye karşı dayanıklılığını dünyaya gösterdi. 20 Ocak'taki kanlı olaylarda Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve özgürlüğü için canlarını veren vatanımızın oğul ve kızları, halkımızın kahramanlık tarihini yazdı"

ASTANA (AA) – Azerbaycan’da 1990 yılında yaşanan katliam kurbanlarının anısına Kazakistan’ın başkenti Astana’da Azerbaycanlı piyanist Atabala Manafzade’nin konseri düzenlendi.

Azerbaycan’ın Astana Büyükelçisi Raşad Mamadov’un ev sahipliğinde düzenlenen konsere Kazakistan’daki yabancı ülke büyükelçileri ve büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Konser çerçevesinde ayrıca “Kanlı Ocak” temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Mamadov, 1990'da Sovyet ordusunun barış mitingi yapan Azerbaycan halkına yaptığı müdahalenin askeri saldırganlık ve komünist rejimin Azerbaycan halkına karşı işlediği bir suç olduğunu söyledi.

Mamadov, 20 Ocak 1990'da halkın Komünist Partisi üyeliğini toplu bir şekilde reddettiğini, o tarihte halkın Sovyetlerin bir parçası olarak yaşayamacağını anladığına dikkati çekti.

Büyükelçi Mamadov, "Azerbaycan halkı, komünist rejimin terör eylemiyle karşı karşıya kalmasına rağmen, ülkenin özgürlüğü ve bağımsızlığı için çileye karşı dayanıklılığını dünyaya gösterdi. 20 Ocak kanlı olaylarda Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve özgürlüğü için canlarını veren vatanımızın oğul ve kızları, halkımızın kahramanlık tarihini yazdı." dedi.

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
Antalya'da 'Müzede Selfie Günü' etkinliğine büyük ilgiAntalya'da 'Müzede Selfie Günü' etkinliğine büyük ilgi
Şehitler Abidesi'ne cami yapılıyorŞehitler Abidesi'ne cami yapılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kara ocak

En Çok Okunan Haberler

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

Ozan Kabak'ın yeni adresi

Ozan Kabak'ın yeni adresi

Aziz Kocaoğlu'ndan 'adaylık' bombası!

Aziz Kocaoğlu'ndan 'adaylık' bombası!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
31 yıl sonra şehit sayıldı

31 yıl sonra şehit sayıldı

İzmir'de çocuk parkında alevler yükseldi

Faciadan dönüldü! Çocuk parkında...

AK Parti'nin en yüksek oy oranı aldığı Harran'da yüksek gerilim!

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Milyonlarca liralık uyuşturucu ele geçirildi

Lüks rezidanstan çıkanlar polisi bile şaşırttı!

İstanbul'da Suriyelilere ait merdiven altı 'kürtaj polikliniği'ne baskın!

Yer: Arnavutköy! Arapça tabelanın ardında kan donduran gerçek

FETO çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı! İşte örgütün nihai hedefi

FETO çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.