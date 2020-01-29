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Kazakistan’da kaza geçiren eşinin Türkiye’ye getirilmesi için yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 10:50 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşan 36 yaşındaki tır şoförü Yaşar Babuş, geçtiğimiz hafta Kazakistan’da trafik kazası geçirdi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşan 36 yaşındaki tır şoförü Yaşar Babuş, geçtiğimiz hafta Kazakistan’da trafik kazası geçirdi. Beli ve kalçası kırılan Babuş’un Türkiye’ye gelmesi için 60 bin liraya ihtiyaç duyduklarını belirten eşi Deniz Babuş, yetkililerin kendilerine yardım etmesini istedi.
Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesinde ikamet eden tır şoförü Yaşar Babuş, geçtiğimiz hafta Kazakistan’ın Aktau şehrinde trafik kazası geçirdi. Beli ve kalçası kırılan 3 çocuk babası Yaşar Babuş, Aktau’da bir hastanede yatmaya başladı. Aradan bir hafta geçmesine rağmen kendisinden istenilen 10 bin doları veremeyen Babuş’un tedavisine henüz başlanamadı.
Çocuklarıyla birlikte eşinden gelecek güzel haberi umutla bekleyen anne Deniz Babuş, eşini Kazakistan’a gönderen firmanın kendileri ile ilgilenmediğini iddia etti. Deniz Babuş, "Benim eşim tır şoförü olarak Kazakistan’a gitti, orada kaza geçirdi. Benim eşim orada mağdur oldu. Sırtı için ameliyat edilmesi gerektiğini söylediler. Ameliyat için 60 bin lira istiyorlar. Eşimin eski sağlığına kavuşmasını istiyorum. Kimse bize yardımcı olmuyor. Firma bize sırtını dönmüş. Eşimin eski sağlığına kavuşması için 60 bin lira istiyorlar" dedi.

Tedavi edilmezse ömür boyu sakat kalacak
Yatağa bağlı çaresiz bir şekilde bekleyen Babuş, tedavisi için 60 bin liraya ihtiyacının olduğunu söyledi. Cep telefonu ile iletişime geçilen Babuş, yetkililerden yardım beklediğini ifade ederek, "Bugün doktorla konuştum, doktor bana ‘Eğer, sen 2-3 gün içerisinde ameliyat olmasan senin o kemiklerin kan toplamaya başlar ve seni bir ömür boyu sakat bırakabilir. O yüzden ya hemen burada tedavi ol ya da yetkililerine söyle seni hemen buradan aldırsınlar’ dedi. Ben bir vatandaşım, 3 çocuğum var. Sakat kalırsam kim bana bakacak. Ben bir tır şoförüyüm, bütçem olsa zaten ben gece gündüz yollarda olup çocuklarımı görmeyip aylarca yollarda olmazdım. Şuan bulunduğum hastanede belimin kırılması ve kalçamın parçalanması sonucu ayağa kalkamıyorum. 8 gündür belimden dolayı hastanede yatıyorum. Bana herhangi bir müdahale yapılmadı. Doktorlar ‘Sana müdahale edersek 10 bin dolar senin masrafın olacak’ dediler. Ben bir tır şoförüyüm 10 bin dolarım olsa benim burada ne işim olurdu" diye konuştu.

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