Kazakistan'da KGAÖ askeri tatbikatı başladı

Kazakistan'da "Kolektif Güvenlik Antlaşma Örgütüne" (KGAÖ) üye ülkelerin katıldığı "Poisk 2018" askeri taktik ve özel tatbikatı başladı.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cambıl eyaletindeki Otar askeri üssünde başlayan tatbikata Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Rusya, Belarus ve Ermenistan'dan istihbarat birimleri ve özel kuvvetlerin katıldığı belirtildi.

Tatbikatın aynı zamanda Munke, Ayşa Bibi ve Teris Aşıbulak eğitim sahasında geçeceği bildirildi.

Tatbikatın KGAÖ üyesi ülkelerinin askeri birimlerinin birlikte çalışabilirliğini geliştirmek, ortak hedefleri yerine getirmek ve savaş koordinasyonunu sağlamak olduğu ifade edildi.

Tatbikat cuma günü sona erecek.

