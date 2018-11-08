HABER

Kazakistan’da KGAÖ Devlet Başkanları Konseyi toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 19:05 | Son Güncelleme

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev: -"Uluslararası terör örgütleri safında silahlı çatışmalara katılanlara yönelik koordineli önlemlerin alınmasına ilişkin bildiri kabul edildi"

Kazakistan’da KGAÖ Devlet Başkanları Konseyi toplantısı

Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Devlet Başkanları Konseyi toplantısında, uluslararası terör örgütleri safında silahlı çatışmalara katılanlara yönelik koordineli önlemlerin alınmasına ilişkin bildiri kabul edildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in başkanlığında Bağımsızlık Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıya Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko katıldı.

Toplantıda, uluslararası ve bölgesel güvenlik, askeri alanda iş birliği ve yeni tehditlerle mücadele konuları ele alındı.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile KGAÖ Genel Sekreteri Valeriy Semerikov basın toplantısı düzenledi.

Nazarbayev, toplantıda KGAÖ iş birliğinin daha da pekiştirilmesi ve kolektif güvenliğin sağlanması mekanizmalarının iyileştirilmesinin yanı sıra bölgedeki zorluklara ilişkin önemli kararların alındığını belirtti.

Örgütün hedef ve planlarını içeren sonuç bildirisinin toplantının önemli belgesi olduğunu aktaran Nazarbayev, "Uluslararası terör örgütleri safında silahlı çatışmalara katılanlara yönelik koordineli önlemlerin alınmasına ilişkin bildiri kabul edildi." dedi.

Nazarbayev ayrıca, KGAÖ 2019 dönem başkanlığının Kazakistan'dan Kırgızistan'a geçtiğini sözlerine ekledi.

KGAÖ Devlet Başkanları Konseyi toplantısı, gelecek yıl Kırgızistan'da düzenlenecek.

Kazakistan’da KGAÖ Devlet Başkanları Konseyi toplandı

Kazakistan’da KGAÖ Devlet Başkanları Konseyi toplandı

PARTNERKadınların en büyük sorunlarından! Meme kanseri belirtileri nelerdir?Kadınların en büyük sorunlarından! Meme kanseri belirtileri nelerdir?
Bakan Kasapoğlu: Şiddete karşı el birliği ile savaşacağız (3)Bakan Kasapoğlu: Şiddete karşı el birliği ile savaşacağız (3)
Türkiye'de ilk, dünyada 2'nci olan müze İnegöl Devlet Hastanesi'nde açıldıTürkiye'de ilk, dünyada 2'nci olan müze İnegöl Devlet Hastanesi'nde açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KGAÖ Devlet Başkanları Konseti Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye hapis cezası

Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye hapis cezası

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Fenerbahçe Abdullah Avcı ile prensipte anlaştı iddiası

Fenerbahçe Abdullah Avcı ile prensipte anlaştı iddiası

Benzia'nın Türkiye menajeri sözleşmeyi feshettiklerini söyledi

Benzia'nın Türkiye menajeri sözleşmeyi feshettiklerini söyledi

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Hayat kadınını genelevden kovdular! Sebebi pes dedirtti

Hayat kadınını genelevden kovdular! Sebebi pes dedirtti

İlginizi Çekebilir

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

HDP İzmir Milletvekili'nden donarak şehit olan askerlerle ilgili tartışma yaratan sözler!

HDP İzmir Milletvekili'nden donarak şehit olan askerlerle ilgili tartışma yaratan sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçeli'den ABD'nin terör örgütü PKK hamlesine ilişkin açıklama

Bahçeli'den ABD'nin terör örgütü PKK hamlesine ilişkin açıklama

Büyük tepki çekmişti! 'Hayat hırsızı' tutuklandı

Büyük tepki çekmişti! 'Hayat hırsızı' tutuklandı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Eski savcı Ferhat Sarıkaya tutuklandı

Eski savcı Ferhat Sarıkaya tutuklandı

10 Kasım'da Maltepe'de 'Ata'ya Saygı Zinciri' ve 'Ata'ya Saygı Dalışı' etkinlikleri

10 Kasım'da Maltepe'de 'Ata'ya Saygı Zinciri' ve 'Ata'ya Saygı Dalışı' etkinlikleri

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.