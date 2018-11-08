Kazakistan’da KGAÖ Devlet Başkanları Konseyi toplantısı

Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Devlet Başkanları Konseyi toplantısında, uluslararası terör örgütleri safında silahlı çatışmalara katılanlara yönelik koordineli önlemlerin alınmasına ilişkin bildiri kabul edildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in başkanlığında Bağımsızlık Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıya Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko katıldı.

Toplantıda, uluslararası ve bölgesel güvenlik, askeri alanda iş birliği ve yeni tehditlerle mücadele konuları ele alındı.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile KGAÖ Genel Sekreteri Valeriy Semerikov basın toplantısı düzenledi.

Nazarbayev, toplantıda KGAÖ iş birliğinin daha da pekiştirilmesi ve kolektif güvenliğin sağlanması mekanizmalarının iyileştirilmesinin yanı sıra bölgedeki zorluklara ilişkin önemli kararların alındığını belirtti.