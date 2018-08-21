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Kazakistan'da Kurban Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 09:18 | Son Güncelleme

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev: - "Kurban Bayramı, din ve milliyete bakılmaksızın ruhani bütünlüğümüzü, birlikteliğimizi ve halkımızın karşılıklı saygısını güçlendirmeye önemli katkı sağlıyor"

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Müslümanlar, 9 camide bayram namazını kıldı.

Binlerce Müslüman, bayram namazı için merkez cami Nur Astana'ya akın etti. Camiye sığmayanlar avluda saf tuttu. Müslümanlar, namazın ardından hayvan pazarlarına giderek, kurban kesti ve yoksullara et dağıttı.

Kurban bayramı kutlamaları çerçevesinde cami avlularında geleneksel spor ve hayır etkinlikleri yapıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, yayımladığı kutlama mesajında, Kazakistan'da farklı din ve etnik grup temsilcilerinin yaşadığına işaret ederek, "Kurban Bayramı, din ve milliyete bakılmaksızın ruhani bütünlüğümüzü, birlikteliğimizi ve halkımızın karşılıklı saygısını güçlendirmeye önemli katkı sağlıyor." ifadelerine yer verdi.

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı, Başmüftü Hacı Serikbay Oraz da Kurban Bayramının, Müslümanların en önemli iki bayramından birisi olduğuna dikkati çekerek, halkın yüzyıllar boyunca bu bayramı kutladığını ve özel hazırlıklar yaptığını dile getirdi.

Oraz, "Kurban bayramı, iyimserlik ve affetme bayramıdır. Bu bağlamda bütün vatandaşları hayırsever eylem ve etkinliklerine aktif bir şekilde katılmaya çağırıyorum." dedi.

Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Galip Akın da sosyal medya aracılığıyla Türkiye ve Kazakistan’daki Müslümanları tebrik ederek, "Bu bayramın birlik-beraberlik, kardeşlik, saygı-sevgi, sosyal yardım ve dayanışmaya daha da katkıda bulunması dileklerimle, nice bayramlara sağlıkla ulaşmamızı, ülkemiz ve alem-i İslam’dan fitne, fesat, terör ve kaosun define vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kazakistan'da bayram tatili bir gün sürüyor.

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