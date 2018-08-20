Kazakistan'da Kurban Bayramı hazırlıkları

Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Galip Akın, Kazakistan'da bin 700 aileye kurban eti dağıtacaklarını bildirdi.

Akın AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye adına "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla Astana'da 70 hisse, Almatı'da 140 hisse, Öskemen'de 70 hisse, Çimkent'te 35 hisse ve Pavlodar'da 35 hisse olmak üzere toplam 350 hisse kurban keseceklerini belirtti.

Akın, kurban etlerinin bin 700 aileye dağıtılacağını kaydetti.

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Astana’dan sorumlu imamı Askar Mukanov da bayram hazırlıkları çerçevesinde Astana'da faaliyet gösteren toplam 9 camide temizlik çalışmaları yapıldığını aktardı. Mukanov, "Valilik, kurban kesimi için 7 yer belirledi. Bayram günü bu yerlerin temizliği ve güvenliği sağlanacak." diye konuştu.

Mukanov, kurban kesenlerin sayısının her geçen yıl arttığını ifade etti. Mukanov, bayram hazırlıkları çerçevesinde cami avlularında geleneksel çadırların kurulduğunu kaydetti.

Kazakistan'da Kurban Bayramı yarın kutlanmaya başlayacak.

