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  4. Kazakistan’da Milli Güvenlik Komitesi Sınır Teşkilatı’na ait An-26 tipi uçak, iniş sırasında Almatı Havaalanı yakınlarında düştü.

Kazakistan’da Milli Güvenlik Komitesi Sınır Teşkilatı’na ait An-26 tipi uçak, iniş sırasında Almatı Havaalanı yakınlarında düştü.

13.03.2021 15:58 | Son Güncelleme:
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Kazakistan’da Milli Güvenlik Komitesi Sınır Teşkilatı’na ait An-26 tipi uçak, iniş sırasında Almatı Havaalanı yakınlarında düştü.

Kazakistan’da Milli Güvenlik Komitesi Sınır Teşkilatı’na ait An-26 tipi uçak, iniş sırasında Almatı Havaalanı yakınlarında düştü.

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