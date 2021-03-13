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Kazakistan’da Milli Güvenlik Komitesi Sınır Teşkilatı’na ait An-26 tipi uçak, iniş sırasında Almatı Havaalanı yakınlarında düştü.
Kazakistan’da Milli Güvenlik Komitesi Sınır Teşkilatı’na ait An-26 tipi uçak, iniş sırasında Almatı Havaalanı yakınlarında düştü.
13.03.2021 16:01 |
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Kazakistan’da Milli Güvenlik Komitesi Sınır Teşkilatı’na ait An-26 tipi uçak, iniş sırasında Almatı Havaalanı yakınlarında düştü.
Kazakistan’da Milli Güvenlik Komitesi Sınır Teşkilatı’na ait An-26 tipi uçak, iniş sırasında Almatı Havaalanı yakınlarında düştü.