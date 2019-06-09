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Kazakistan’da oy sayımı başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2019 21:45 | Son Güncelleme

Kazakistan’da Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıklar kapandı.

Kazakistan’da Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıklar kapandı. Oyların tamamının 12 saat içinde sayılması bekleniyor.
Kazakistan’da Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy sayma işlemi başladı. Merkez Seçim Komisyonu, 11 milyon 947 bin seçmenin yüzde 77’sinin oy kullandığını duyurdu. Komisyon, seçimi 9 uluslararası kuruluştan 866 kişinin ve 41 ülkeden 147 temsilcinin gözlemlediğini açıkladı. Seçimi mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in kazanması bekleniyor. Seçim planına göre 12 saat içinde oy sayımının tamamlanması gerekiyor.
Kazakistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Roman Vasilenko yurtdışı listelerinde yer alan 15 bin 349 kişiden 8 bin 322 kişinin oy kullandığını kaydetti.
Başkent Nursultan ve Almatı şehirlerinde toplanan çok sayıda eylemci ve polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.
Mevcut Geçici Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev (Nur Otan Partisi), Jambıl Ahmetbekov (Kazakistan Komünist Halk Partisi), Daniya Espayeva (Ak Yol Partisi), Töleutay Rahimbekov (Auyl Partisi), Amangeldi Taspihov (Kazakistan Sendika Federasyonu), Sadibek Tügel (Büyük Bozkır Kartalları Hareketi), Amirjan Kosanov (Millet Kaderi Hareketi) ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olmak için seçimlerde mücadele ediyor.
Seçimlerde Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Mart ayında istifa etmişti. Nazarbayev’in yerine ise geçici olarak Cumhurbaşkanlığına getirilen Tokayev getirilmişti.

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