HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kazakistan'da protestolar sonrasında hükümet istifa etti

Kazakistan'da protestolar sonrasında hükümet istifa etti

05.01.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazakistan'da artan gaz fiyatlarını protesto için başlayan eylemlerin yayılması üzerine hükümet istifa etti.

Kazakistan'da protestolar sonrasında hükümet istifa etti

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, protestolar sonrasında 200 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Kazakistan'da artan gaz fiyatları nedeniyle düzenlenen protestolar üzerine Başbakan Askar Mamin liderliğindeki hükümet istifa etti. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hükümetin istifasını kabul etti. Açıklamada, Başbakan Yardımcısı Alihan Smailov'un yeni bir hükümet kurulana kadar geçici olarak başbakanlık görevini üstleneceği belirtildi.

Benzin istasyonlarında satılan sıvılaştırılmış petrol gazının (LPG) fiyatının iki katına çıkması üzerine Kazakistan'ın batısındaki Mangistau eyaletinin Canaözen kentinde hafta sonunda başlayan protesto eylemleri ülkenin birçok kentine yayıldı.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, protestolarda "provokasyonlara teslim olan, caddeleri bloke ederek trafiği engelleyen ve kamu huzurunu bozan" yaklaşık 200 göstericinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakanlık, olaylar sonucu 95 emniyet görevlisinin yaralandığını, 37 polis aracının da hasar gördüğünü açıkladı.

Polis göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu

Ülkenin ekonomi merkezlerinden olan Almatı'da Salı günü düzenlenen gösteride, eylemciler ve polis arasında arbede yaşandı. AFP'ye göre 5 bin kişinin katıldığı gösteride, eylemciler ülkede hâlâ siyasi güce sahip olan Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı ve Güvenlik Konseyi Başkanı Nursultan Nazarbayev'e işaret ederek "yaşlı adam dışarı" ve "hükümet istifa" sloganları attı. Bazı göstericiler aralarında itfaiye aracının da bulunduğu bazı araçlara saldırdı, polise taş ve molotofkokteyli attı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, polis göstericilere ses bombası ve göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu. Yerel medyada yayınlanan videolarda polis araçlarının yandığı görüldü. Çok sayıda gösterici ve polisin olaylar sırasında hafif yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Göstericilere sükûnet çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Tokayev, hükümetin istifasını kabul etmeden önce Mangistau eyaleti ile Almatı kentinde olağanüstü hâl ilan etti. 19 Ocak'a kadar sürecek olan olağanüstü hâl kapsamında geceleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Ülkede ayrıca Telegram, Signal, Whatsapp gibi mesajlaşma uygulamalarının çalışmadığı, bağımsız iki haber sitesinin bloke edildiği bildirildi.

Ayrıca Salı gecesi gaz fiyatlarında indirim yapılacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Tokayev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "ülkede istikrarın sağlanması için" bu adımın atıldığını belirtti.

AFP, dpa/JD, BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulunduKahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"
Protestolar çığ gibi büyüdü! Kazakistan'da hükümet istifa ettiProtestolar çığ gibi büyüdü! Kazakistan'da hükümet istifa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkmalı mıyız? Uzman isim açıkladı...

Korkmalı mıyız? Uzman isim açıkladı...

Özel derste çocuklara taciz! İğrenç detaylar...

Özel derste çocuklara taciz! İğrenç detaylar...

2022 bedelli askerlik ücreti netleşti! 2,5 yılda %80'lik artış

2022 bedelli askerlik ücreti netleşti! 2,5 yılda %80'lik artış

Fenomenlere gözaltı!

Fenomenlere gözaltı!

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 2. toplantısı sona erdi! İşte alınan 4 karar

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 2. toplantısı sona erdi! İşte alınan 4 karar

Son pozlarıyla dikkat çekti! "Kanlı bıçaklı olduğum kocamla..."

Son pozlarıyla dikkat çekti! "Kanlı bıçaklı olduğum kocamla..."

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Gündem emekli zammı! Gözler kritik toplantıda

Gündem emekli zammı! Gözler kritik toplantıda

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

13 yaşındaki kıza tecavüz bu sözlerle ortaya çıktı: Kızın devrini...

13 yaşındaki kıza tecavüz bu sözlerle ortaya çıktı: Kızın devrini...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.