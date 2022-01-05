Kazakistan'da protestolar sonrasında hükümet istifa etti

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, protestolar sonrasında 200 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Kazakistan'da artan gaz fiyatları nedeniyle düzenlenen protestolar üzerine Başbakan Askar Mamin liderliğindeki hükümet istifa etti. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hükümetin istifasını kabul etti. Açıklamada, Başbakan Yardımcısı Alihan Smailov'un yeni bir hükümet kurulana kadar geçici olarak başbakanlık görevini üstleneceği belirtildi.

Benzin istasyonlarında satılan sıvılaştırılmış petrol gazının (LPG) fiyatının iki katına çıkması üzerine Kazakistan'ın batısındaki Mangistau eyaletinin Canaözen kentinde hafta sonunda başlayan protesto eylemleri ülkenin birçok kentine yayıldı.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, protestolarda "provokasyonlara teslim olan, caddeleri bloke ederek trafiği engelleyen ve kamu huzurunu bozan" yaklaşık 200 göstericinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakanlık, olaylar sonucu 95 emniyet görevlisinin yaralandığını, 37 polis aracının da hasar gördüğünü açıkladı.

Polis göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu

Ülkenin ekonomi merkezlerinden olan Almatı'da Salı günü düzenlenen gösteride, eylemciler ve polis arasında arbede yaşandı. AFP'ye göre 5 bin kişinin katıldığı gösteride, eylemciler ülkede hâlâ siyasi güce sahip olan Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı ve Güvenlik Konseyi Başkanı Nursultan Nazarbayev'e işaret ederek "yaşlı adam dışarı" ve "hükümet istifa" sloganları attı. Bazı göstericiler aralarında itfaiye aracının da bulunduğu bazı araçlara saldırdı, polise taş ve molotofkokteyli attı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, polis göstericilere ses bombası ve göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu. Yerel medyada yayınlanan videolarda polis araçlarının yandığı görüldü. Çok sayıda gösterici ve polisin olaylar sırasında hafif yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Göstericilere sükûnet çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Tokayev, hükümetin istifasını kabul etmeden önce Mangistau eyaleti ile Almatı kentinde olağanüstü hâl ilan etti. 19 Ocak'a kadar sürecek olan olağanüstü hâl kapsamında geceleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Ülkede ayrıca Telegram, Signal, Whatsapp gibi mesajlaşma uygulamalarının çalışmadığı, bağımsız iki haber sitesinin bloke edildiği bildirildi.

Ayrıca Salı gecesi gaz fiyatlarında indirim yapılacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Tokayev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "ülkede istikrarın sağlanması için" bu adımın atıldığını belirtti.

AFP, dpa/JD, BK

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