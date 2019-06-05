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Kazakistan'da Ramazan Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 05:54 | Son Güncelleme

Kazakistan'da Ramazan Bayramı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'da Müslümanlar, bayram namazını kılarak ve dua ederek Ramazan Bayramı kutlamalarına başladı.

Başkent Nur Sultan'daki Nur Astana Merkez Camisi'ne akın eden yüzlerce Müslüman, caminin başimamı Askar Mukanov'un verdiği vaazını diledi ve bayram namazını kıldı.

Caminin avlusunda bilek güreşi, halter kaldırma gibi oyunlar oynandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Ramazan Bayramı kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında ramazan ayının aile ve yakınlara hizmet, ihtiyaç sahiplerine yardım ve ahlaki gelişme ayı olduğuna işaret eden Tokayev, "İyi düşünce ve iyi faaliyetler, anlayışı ve uyumu güçlendiriyor, insanları ortak hedef için birleştiriyor. Kazakistan, yüzyıllardır barış, dine ve ahlaki değerlere saygı, hoşgörü ve iyi komşuluk mekanı olmuştur." ifadesini kullandı.

Tokayev ayrıca İslam'ı öğrenmenin toplumun manevi diriliş fikrine tam olarak uygun olduğuna dikkati çekti.

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Ramazan Bayramı

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