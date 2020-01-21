Kazakistan'da şair Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı etkinlikleri başladı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da şair Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı etkinliklerine törenle başlandı.

Kazakistan Opera ve Bale Tiyatrosunda düzenlenen törene, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kültür ve Spor Bakanı Aktotı Rayimkulova'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Törende, yerel opera ve balet sanatçıları, Abay'ın eser ve şiirlerini canlandırdı.

Bakan Rayimkulova, burada yaptığı konuşmada, Kunanbayev'in felsefesinin Kazak halkı kültürü ve milli kimliğinin ayrılmaz parçası haline geldiğini belirtti.

Şairin tarihin zor dönemlerinde insanları ulusal değerler, dil ve kültür etrafında birleştirmeyi başaran görüş sistemi oluşturduğuna işaret eden Rayimkulova, "Abay'ın manevi mirası, şüphesiz Kazakistan'ın dünya çapında gözlemlediğimiz geleneksel ideolojik paradigmalar ve dünya görüşünün yok edilmesi sorununun üstesinden gelinmesini sağlayacaktır." dedi.

Rayimkulova, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) 2020'yi "Abay Kunanbayev Yılı" ilan etmesine işaret ederek, "Abay yılının" toplumda vatanseverlik, çalışkanlık, eğitim ve adalet temelli doğru değerler sistemini oluşturma zamanı olduğunun altını çizdi.