Kazakistan’da Tartışmalı Seçim: 500 Gözaltı

Kazakistan’da eski cumhurbaşkanı Nazarbayev’in desteklediği iktidar partisinin adayı Kasım Cömert Tokayev açılan ilk sandık sonuçlarına göre oyların yüzde 70’ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Kazakistan’da Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini protesto eden onlarca kişi gözaltına alındı.Ülkede 30 yıldır iktidarda olan Nursultan Nazarbayev’in istifasının ardından yapılan erken seçim, demokratik şartlar altında yapılmadığı gerekçesiyle protesto ediliyordu.

Kazakistan’ın başkenti Almati’nin en büyük meydanı Astana’da 100’den fazla protestocu gözaltına alındı.

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Protesto gösterilerine müdahale sırasında eylemcilerle birlikte çok sayıda gazeteci de gözaltına alındı. Özgür Avrupa Radyosu Kazakistan Yayın Bölümü muhabiri Pyotr Trotsenko da gözaltına alınanlar arasındaydı. Gazeteciler daha sonra serbest bırakıldı.

Şehirdeki meydanda birkaç saat sonra yeni bir protesto dalgası yaşandı. Olay yerini terk etmek istemeyen onlarca kişi daha tutuklandı. Birçok kişinin araçlarının kornalarına basarak protestocuları destek verdiği görüldü.

İçişleri Bakan Yardımcısı Marat Kozhayev gazetecilere verdiği demeçte başkentte düzenlenen izinsiz protestolarda yasalar ve düzenin korunması amacıyla yaklaşık “500 radikal fikirli unsurun” gözaltına alındığını söyledi.

