Kazakistan'da trafik kazası: 11 ölü

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın Cambıl eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kazakistan İçişleri Bakanlığının açıklamasında, Cambıl eyaletinde otobüs, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kazada 11 Özbekistan vatandaşının hayatını kaybettiğini belirterek, Özbek mevkidaşı Şevket Mirziyoyev'e başsağlığı mesajı gönderdiğini kaydetti.

Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dileyen Tokayev, ülkesinde yolların durumunun endişe verici olduğunu ve önlemler alınması için hükümete talimat verdiğini bildirdi.

