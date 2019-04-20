HABER

Kazakistan'da trafik kazası: 11 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 11:36 | Son Güncelleme

Cambıl eyaletinde otobüs, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu 11 Özbek hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e başsağlığı diledi

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın Cambıl eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kazakistan İçişleri Bakanlığının açıklamasında, Cambıl eyaletinde otobüs, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kazada 11 Özbekistan vatandaşının hayatını kaybettiğini belirterek, Özbek mevkidaşı Şevket Mirziyoyev'e başsağlığı mesajı gönderdiğini kaydetti.

Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dileyen Tokayev, ülkesinde yolların durumunun endişe verici olduğunu ve önlemler alınması için hükümete talimat verdiğini bildirdi.

PARTNERDadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!Dadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!
4 bin yıllık 'Hitit' apartmanları hayranlık uyandırıyor4 bin yıllık 'Hitit' apartmanları hayranlık uyandırıyor
"Venezuela'daki darbe girişimi çöktü, artık diyalog olmalı""Venezuela'daki darbe girişimi çöktü, artık diyalog olmalı"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
otobüs kazası

En Çok Okunan Haberler

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarlada 40 metre çapında obruk oluştu

Tarlada 40 metre çapında obruk oluştu

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Adana merkezli 4 ilde, 600 polisle uyuşturucu operasyonu

Adana merkezli 4 ilde, 600 polisle uyuşturucu operasyonu

İzmir merkezli 8 ilde operasyon!

İzmir merkezli 8 ilde operasyon!

FETÖ'nün İstanbul yapılanmasına operasyon!

FETÖ'nün İstanbul yapılanmasına operasyon!

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.