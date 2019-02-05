Kazakistan'da Türk Okçuluğu 2. dönem kursları sona erdi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle düzenlenen Türk Okçuluğu 2. dönem kursları sona erdi.
Alatau Spor Sarayı'nda geçen yıl kasım ayında başlayan okçuluk kurslarının son gününde öğrenciler arasında yarışma düzenlendi. Yarışmayı 20 öğrenci arasından kadınlarda Anjela Tarıntsa, erkeklerde Diyas Ahmetov kazandı.
Astana Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Almagül İsina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursların amacının Türk halklarının ortak ata sporunu canlandırmak olduğunu belirtti.
Birinci dönem okçuluk kurslarında 40 kursiyer eğitim görmüştü.
Kursların sonunda düzenlenen yarışmada birinci olan 2 kursiyer geçen ay İstanbul'da düzenlenen Dünya Karma Finali'ne katılmıştı.
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