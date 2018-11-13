Kazakistan’da Türk Okçuluğu kursları

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türk Okçuluğu 2. dönem kursları başladı.

Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle düzenlenen 2. dönem kurslarının ilk dersi Astana'daki Alatau Spor Sarayı'nda yapılacak.

Türkiye'de okçuluk kurslarında eğitim gören Kazakların verdiği kursların ilk dersinde kursiyerlere Türk okçuluğunun tarihi ve temel kuralları hakkında bilgi aktarıldı.

Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdür Vekili Almagül İsina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurslara 50'den fazla kişinin başvurduğunu belirterek, "Kazakistan’da şubat ayında açtığımız birinci dönem kursuna gösterilen ilgi hiç eksilmedi, aksine daha da arttığını kayıtlardan görüyoruz." dedi.

Kursların amacının Türk halklarının ortak ata sporunu canlandırmak olduğunu vurgulayan İsina, kursları başarıyla tamamlayan 2 kişinin gelecek yıl Türkiye’de yapılacak uluslararası okçuluk yarışmasına katılmaya hak kazanacağını kaydetti.

İkinci dönem okçuluk kursları 12 Şubat 2019 tarihine kadar sürecek.

Birinci dönem okçuluk kurslarında 40 kursiyer eğitim görmüştü. Kursların sonunda düzenlenen yarışmada birinci olan 2 kursiyer de geçen ay İstanbul'da düzenlenen Dünya Karma Finali'ne katılmıştı.

