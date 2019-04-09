NUR SULTAN (AA) - Kazakistan’ın Türkistan eyaletinde "Türkiye-Kazakistan Sağlık Haftası" etkinliği başladı.

Türkistan eyaleti Valiliğinin açıklamasına göre, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesiyle Kazakistan Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle başlatılan etkinlik çerçevesinde Türkiye’den gelen doktorlar bir hafta boyunca yerel halka ücretsiz sağlık hizmetleri verecek.

Türkiye Sağlık Bakanlığı Uluslararası Sağlık Politikaları Dairesi Başkanı Arif Çetin, yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın Türkiye için kardeş ülke olduğuna işaret ederek, Türkistan'ın Türkiye'de ata yurt olarak kabul edildiğini söyledi.

Etkinlik çerçevesinde Türkiye’den gelen en iyi doktorların ücretsiz olarak yerel halka sağlık hizmetleri vereceğini ifade eden Çetin, gelecekte bir haftayı bir aya kadar uzatmayı planladıklarını bildirdi.

Etkinlik 14 Nisan'a kadar devam edecek.

