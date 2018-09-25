TÜRKİSTAN (AA) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Demirköz, Kazakistan'da "Türkiye’de Uzay Radyasyonu Testleri Oluşturma Projesi: Bir Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) İş Birliği” temalı ikinci konferansını Türkistan kentindeki Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nde verdi.
Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye Bilimsel ve Akademik İş Birliği Projesi (TABİP) çerçevesinde Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ile Ahmet Yesevi Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen konferansa, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Umirbek Umbetov ve Dr. Öğretim Üyesi Pusat Pilten'in yanı sıra çok sayıda akademisyen ile öğrenci katıldı.
Demirköz, konferanstaki konuşmasında, uzayda kullanılacak malzemeler için radyasyon miktarının hesaplanması ve analizinin yapılması, uygun test düzeneğinin kurulması, performans testleri, testlerin analiz edilmesi ve sertifikalandırma, eş zamanlı olarak modül üretimlerinin yapılması ve raporlama uygulamalarını anlattı.
Prof. Demirköz, ayrıca "Parçacık Radyasyonu Oluşturma Laboratuvarı" isimli yenilikçi malzeme ve elektronik yapıların uzayda radyasyona maruz bırakılarak test edilmesi projenin yürütücüsü CERN’de Türkiye’nin aktif proje üyesi olduğunu belirtti.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Oxford gibi dünyanın en önde gelen üniversitelerinde eğitim alan Demirköz, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinde (CERN) Türkiye’yi temsil ediyor.
TABİP, Türkiye'nin bilimsel potansiyelini yurt dışında tanıtmayı, iş birliği yaptığı üniversitelerin sayısını artırmayı ve uzman değişimini teşvik etmeyi hedefliyor.
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