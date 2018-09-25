TÜRKİSTAN (AA) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Demirköz, Kazakistan'da "Türkiye’de Uzay Radyasyonu Testleri Oluşturma Projesi: Bir Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) İş Birliği” temalı ikinci konferansını Türkistan kentindeki Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nde verdi.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye Bilimsel ve Akademik İş Birliği Projesi (TABİP) çerçevesinde Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ile Ahmet Yesevi Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen konferansa, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Umirbek Umbetov ve Dr. Öğretim Üyesi Pusat Pilten'in yanı sıra çok sayıda akademisyen ile öğrenci katıldı.

Demirköz, konferanstaki konuşmasında, uzayda kullanılacak malzemeler için radyasyon miktarının hesaplanması ve analizinin yapılması, uygun test düzeneğinin kurulması, performans testleri, testlerin analiz edilmesi ve sertifikalandırma, eş zamanlı olarak modül üretimlerinin yapılması ve raporlama uygulamalarını anlattı.