Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık, "Türkiye'nin dış politikası: proaktif ve insani yaklaşım" başlıklı seminer verdi.

Büyükelçi Uyanık, Nazarbayev Üniversitesinde, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği ile Yunus Emre Türk Kültür Merkezi iş birliğinde düzenlen seminerde çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenciye hitap etti.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği seminerde Uyanık, öğrencilerin Türkiye'nin dış siyasetine ilişkin sorularını cevapladı.

Uyanık, seminerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçen Türkiye'nin dış politikasının girişimci ve insani diplomasi boyutlarıyla ülkenin yararına uygun bir yapıya geçtiğini belirterek, "Biz dış politikamızdan ne beklediğimizi, bunun neyi kapsadığını bütün dünyaya, bu arada kardeş coğrafyada anlatabilmek için bu tür etkinlikler düzenliyoruz." dedi.

Büyükelçi Uyanık bu tür faaliyetleri devam ettireceklerini sözlerine ekledi.

