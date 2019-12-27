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  4. Kazakistan'da uçak kazası nedeniyle ulusal yas ilan edildi

Kazakistan'da uçak kazası nedeniyle ulusal yas ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 11:46 | Son Güncelleme

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev: - "(Uçak kazasıyla ilgili) Tüm suçlular ağır bir şekilde cezalandırılacak" - Kazakistan Sağlık Bakanlığı da son bilgileri paylaşarak kazada 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 53 kişinin yaralandığını duyurdu

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Almatı kentinde bugün yaşanan uçak kazası nedeniyle 28 Aralık'ı ulusal yas günü ilan etti.

Tokayev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaza ile ilgili Başbakan Askar Mamin başkanlığında komisyon kurulduğunu kaydeden Tokayev, "Tüm suçlular ağır bir şekilde kanuna uygun olarak cezalandırılacak." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Tokayev ayrıca, uçak kazası nedeniyle 28 Aralık'ı ülke genelinde "ulusal yas günü" ilan etti.

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kaza sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 53 kişinin yaralandığı bildirildi.

Daha öncede sağlık ekipleri, ölü sayısının 15'e çıktığı ve 66 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşmıştı.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Roman Sklyar, kazanın "pilot hatası" veya "teknik sorun" kaynaklı olduğunun düşünüldüğünü aktardı.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, bugün sabah Almatı kentinde Fokker 100 tipi yolcu uçağının kalkış sırasında konutların bulunduğu bölgeye düştüğünü, uçakta 93 yolcu ve 5 mürettebatın bulunduğunu açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev yolcu uçağı kazası

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