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Kazakistan'da ulusal yas ilan edildi, Almatı'da internete erişim yeniden sağlandı

10.01.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1991'de bağımsızlığını ilan etmesi sonrası en büyük gösterilere sahne olan Kazakistan'da bugün ulusal yas ilan edildi. Ülkenin en büyük kenti Almatı'da 5 gün kesik olan internete bugün itibarıyla erişim sağlandı. Gösterilerde 44 kişinin öldüğü, 7 bin 939 kişinin gözaltına alındığını açıklandı.

Kazakistan'ın en büyük kenti Almatı'da 5 gün kesik olan internete bugün itibarıyla erişim sağlandı.

Ülkenin yaklaşık 1 milyon 800 bin nüfuslu eski başkenti ve finans merkerinde, yerli ve yabancı internet sitelerine yeniden girilebiliyor.

Kazakistan'da 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamların protesto edildiği gösteriler hızla büyümüş, Almatı'da Çarşamba günü internete erişim kesilmişti.

Protestocular bazı kentlerde hükümet binalarını kısa süreliğine ele geçirmiş ya da bazı binaları kundaklamıştı.

1991'de bağımsızlığını ilan etmesi sonrası en büyük gösterilere sahne olan Kazakistan'da bugün ulusal yas ilan edildi.

Cumhurbaşkanlığından Cumartesi günü yapılan açıklamada, "Kazakistan'da işlenen terör eylemleri sonucunda insanların ölümüyle ilgili olarak, 10 Ocak 2022'de ülke çapında yas ilan edilecek" denilmişti.

Almatı

Yaklaşık 8 bin kişi gözaltına alındı

Kazakistan İçişleri Bakanlığı geçen haftaki protesto gösterileriyle ilgili olarak şu ana kadar 7 bin 939 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığından dün yapılan açıklamada ise gözaltına alınanlar arasında "önemli sayıda yabancının" da olduğu belirtilmişti.

Kazakistan Enformasyon Bakanlığı, gösterilerde ölenlerin sayısını 44 olarak açıkladı.

https://www.youtube.com/watch?v=UyQLVZ\_sHVk

Başkent Nursultan'daki BBC muhabiri Steve Rosenberg, şehirde güvenlik önlemlerinin artırıldığını, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girişlerin durdurulduğunu aktardı.

Kazakistan'da olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı sürüyor.

Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkeleri Kazakistan'a, kamu düzeninin tesisi içina asker göndermiş; Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev "20 bin haydut Almatı'ya saldırdı. Güvenlik güçlerine, bu teröristlere uyarıda bulunmaksızın ateş açma talimatı verdim" demişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tokayev'i talimatı nedeniyle eleştirdi.

ABC News'a konuşan Blinken, talimat için, "Yanlış bir karar ve geri alınmalı" dedi.

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