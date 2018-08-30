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Kazakistan’da Uluslararası Atlı Okçuluk Turnuvası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 18:08 | Son Güncelleme

11 ülkeden 25 sporcunun katıldığı turnuvada, Türkiye'yi 2 okçu temsil ediyor

Kazakistan’ın başkenti Astana’da 2. "Altın Jebe" Uluslararası Atlı Okçuluk Turnuvası başladı.

Kazanat hipodromunda yapılan turnuvanın açılış törenine, Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Kazakistan Geleneksel Spor Derneği Başkanı Bekbolat Tleuhan'ın yanı sıra Kazakistan’da faaliyet gösteren Türk kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Uyanık, yaptığı konuşmada, sporculara başarılar dileyerek, Kazakistan’ın 30 Ağustos Anayasa Günü'nü tebrik etti.

Tleuhan da geleneksel sporun gelişmesinde bu tür yarışmaların önemli olduğunu söyledi.

11 ülkeden 25 sporcunun katıldığı turnuvada Türkiye’yi sporcular Yavuz Ayaz ve Alperen Alkan temsil ediyor.

Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmanın güzel geçtiğini belirterek, “Türk okçuluğunu tanıtmak için geldik ve genel sıralamaya girmek istiyoruz.” dedi.

Bu tür yarışmaların atlı okçuluk sporunun daha da popüler hale getirilmesi için önemli olduğunu vurgulayan Ayaz, hem Türkiye’de hem de Kazakistan’da bunun için ciddi yatırımların yapıldığını kaydetti.

Turnuva, yarın sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Atlı Okçuluk Turnuvası

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