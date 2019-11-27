Kazakistan'da Uluslararası Parlamenter Konferansı yapıldı

Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin, yaptığı konuşmada, gelecek yıl cumhurbaşkanlığı enstitüsünün resmi olarak uygulanmasının 30. yıl dönümünü kutlayacaklarını belirterek, Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in liderliğinde tüm alanlarda reformlar yapıldığını söyledi.

Toplantıda, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ ve AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak'ın yanı sıra Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık da hazır bulundu.

Kazakistan Meclisi tarafından 1 Aralık Kurucu Cumhurbaşkanı Günü nedeniyle bir otelin konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Tataristan Devlet Konseyi Başkanı Farid Muhametşin, Kırgızistan Meclis Başkan Yardımcısı Aida Kasımaliyeva'nın yanı sıra Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve diğer ülkelerden milletvekilleri ve uzmanlar katıldı.

İstikrarlı ekonomik büyüme, adil sosyal politika ve toplumsal demokratikleşmenin bu reformların sonucu olduğunu dile getiren Nigmatulin, "Kazakistan bugün başarılı ve istikrarlı bir şekilde gelişen ve dünyada haklı bir otoriteye sahip ülkedir. Bu kuşkusuz Nazarbayev'in liderliğinin sonucudur." dedi.

- "Her türlü katkıyı Kazakistan'a sunmaya hazırız"

TBMM Başkanvekili Gök, Kazakistan'ın yaptığı reformların başarıyla hayata geçirilerek ülkenin kalkınmasına ve refahına büyük katkı yapacağına inandığını ifade ederek, Latin alfabesine geçme kararının ve bu yoldaki başarılı adımların hayırlı olmasını diledi.

Gök ayrıca Suriye konulu Astana görüşmeleri başta olmak üzere birçok konuda ev sahipliği yapan Kazakistan'ın, dünyada ve bölgede barış ve huzurun hakim kılınması, ihtilaf ve çatışmaların diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözüme kavuşturulması çabalarını takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin terörden en çok etkilenen ülkelerin başında geldiğine dikkati çeken Gök, Suriye'deki iç çatışmaların yıllardır sürmesinin Türkiye'de 4 milyon civarında misafiri ağırlamalarına neden olduğunu söyledi.