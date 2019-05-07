Kazakistan'da Vatan Koruyucuları Günü

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 7 Mayıs Vatan Koruyucuları Günü, açık hava askeri teknik sergisi ve konser programlarıyla kutlandı.
Vatan Koruyucuları Günü kutlamaları çerçevesinde Nur Sultan'daki Askeri Müzenin avlusunda askeri teknik sergi açıldı.
Sergide, tank, motorlu tüfek, savaş uçakları ve ağır silahlardan 19 örnek yer alıyor.
Çocuklarıyla sergiyi gezen şehir sakinleri, çocuklarına askeri teknikleri anlattı, fotoğraflar çektirdi.
Müze rehberi Saltanat Seleubayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan T-34 tankının yanı sıra Kazakistan ordusunun şu an kullandığı modern savaş tekniklerinin sergilendiğini belirterek, "Serginin amacı, genç nesillerin vatanseverlik duygusunu artırmak." dedi.
Sergiyle Kazakistan ordusunun şu an kullandığı askeri teknikleri de halka tanıtmak istediklerine işaret eden Seleubayeva, yarın da sergi alanında kurulan askeri çadırda halka asker yemeğinin ikram edileceğini söyledi.
Seleubayeva, açık hava askeri teknik sergisinin devamlı açık kalacağını sözlerine ekledi.
Vatan Koruyucuları Günü kutlamaları kapsamında şehrin açık alanlarında konser programları da yapıldı.
Kazakistan Silahlı Kuvvetlerinin kuruluş tarihi 7 Mayıs 2013, ülkede Vatan Koruyucuları Günü olarak kutlanıyor.
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