Kazakistan’da yeni hükümet kuruldu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in, kabine üyelerini atama kararnamelerini imzalamasıyla yeni hükümet kuruldu.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, 53 yaşındaki Askar Mamin'i başbakan olarak atamasının ardından Kazakistan Meclisi'nin ilgili komiteleri tarafından adaylıkları onaylanan kişilerin bakanlıklara atanmasına ilişkin kararnameleri imzaladı.

Kararnameler cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlandı.

Maliye Bakanı Alihan Smayilov aynı zamanda Başbakan Birinci Yardımcısı olurken, eski Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Jenis Kasımbek Başbakan Yardımcılığına getirildi.

Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov, Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev, Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, Kültür ve Spor Bakanı Arıstanbek Muhamediulı, Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, Adalet Bakanı Marat Beketayev ve İçişleri Bakanı Yerlan Turgumbayev görevlerine yeniden atandı.

Yeniden düzenlenen Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığına Dauren Abayev, Dijital Kalkınma, Savunma ve Havacılık Sanayi Bakanlığına Askar Jumagaliyev getirildi.