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Kazakistan'da "yıkıcı ideolojilerin" 20 bin takipçisi mevcut

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 13:17 | Son Güncelleme

Kazakistan'da "yıkıcı ideolojilerin" 20 bin takipçisi mevcut

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Güvenlik Komitesi Terörle Mücadele Merkezi Temsilcisi Sergey Şveykin, ülkede "yıkıcı ideolojilerin" 20 binden fazla takipçisinin bulunduğunu bildirdi.

Şveykin, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen "9. Din bilimciler ve Teologlar Forumu"nda yaptığı konuşmada, ülkede "yıkıcı ideolojilerin" takipçilerinin çoğunun Güney Kazakistan, Atırau, Aktöbe, Karaganda eyaletleriyle Nur Sultan ve Almatı kentlerinde yoğunlaştığını söyledi.

Daha çok gençlerin radikal propagandanın etkisinde kaldığına işaret eden Şveykin, bazı Kazakistan vatandaşlarının uluslararası terör örgütlerine katılmak için yurt dışına çıktığı olayların ilk kez 2008'de yaşandığını aktardı.

Terör örgütlerine katılmak üzere yurt dışına çıkan Kazak vatandaşları akımının 2013'ten itibaren Suriye ve Irak'a yöneldiğini kaydeden Şveykin, "Geçmiş dönemlerde, yurt dışına yetişkin aile üyeleri dahil 800'den fazla Kazakistan vatandaşı çıktı. Vatandaşlarımızın çoğu orada öldü, bir kısmı bu ülkelerde gözaltına alındı ve ülkeye geri gönderildi." diye konuştu.

Şveykin, bu durumdaki Kazakistan vatandaşlarının DEAŞ, El Kaide gibi tüm uluslararası terör örgütlerine üye olduğunu kaydetti.

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