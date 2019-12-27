HABER
  4. Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 9 ölü, 9 yaralı

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 9 ölü, 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 07:18 | Son Güncelleme

Almatı-Nur Sultan seferi yapan yolcu uçağında 95 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın Almatı kentinden kalkış sırasında yolcu uçağının düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, 95 yolcu ve 5 kişilik mürettebatla Almatı-Nur Sultan seferi yapan Bek Air hava yollarına ait uçağın düştüğü belirtildi.

Uçağın kalkış sırasında konutların üzerine düştüğü ifade edilen açıklamada, "Ön belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı." bilgisi verildi.

Kaza yerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

PARTNER'Pes' dedirten değişim! Sadece ağırlık kaldırarak...'Pes' dedirten değişim! Sadece ağırlık kaldırarak...
'Dur' ihtarına uymadı! Evinde el bombası çıktı'Dur' ihtarına uymadı! Evinde el bombası çıktı
Türkiye'den Cezayir'e vize muafiyetiTürkiye'den Cezayir'e vize muafiyeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uçak kazası

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

Akşener'den asgari ücret ve Kanal İstanbul açıklaması

Akşener'den asgari ücret ve Kanal İstanbul açıklaması

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Korkunç olay! Evli çift evde böyle bulundu

Korkunç olay! Evli çift evde böyle bulundu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da uyuşturucu satan şüphelinin evinde el bombası çıktı

'Dur' ihtarına uymadı! Evinde el bombası çıktı

Türkiye'den Cezayir'e vize muafiyeti

Türkiye'den Cezayir'e vize muafiyeti

'Başbağlar Katliamı' davasının failleri yargılayan emekli hakim Feyzi Oylupınar hayatını kaybetti

Başbağlar Katliamının faillerini yargılayan hakim vefat etti

Maskeli bir grup yoldan geçen aracı kurşun yağmuruna tuttu

Maskeli bir grup yoldan geçen aracı kurşun yağmuruna tuttu

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındayken uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Son dakika: AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.