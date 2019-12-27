Kazakistan'da Yolcu Uçağı Kalkış Anında Düştü

Kazakistan’ın Almatı kentinde içerisinde 93 yolcu ve 5 mürettebat bulunan bir yolcu uçağı kalkış anında düştü. Kazada en az 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Kazakistan Sivil Havacılık Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Fokker 100 tipi yolcu uçağı, Almatı’dan başkent Nursultan’a gitmek üzere havalanırken düştü ve iki katlı bir binaya çarptı.

Uçakta bulunanlardan ve Tengrinews haber sitesine konuşan bir kişi, uçağın irtifa kaybetmeye başladığı anda korkunç bir ses duyduklarını, uçak içerisinde insanların çığlıklar atarak ağlamaya başladıklarını anlattı.

Uçağın yolcularından biri olan işadamı Aslan Nazaraliyev de uçağın kalkış anından iki dakika sonra şiddetli bir biçimde sarsıldığını ardından da irtifa kaybetmeye başladığını anlattı.

Kazanın sebebi henüz bilinmezken Kazakistan Sivil Havacılık Komisyonu, uçağın sahibi olan Bek Air şirketi ve diğer tüm Fokker 100 tipi uçakların seferlerinin askıya alındığını duyurdu.

Kazada ilk belirlemelere göre en az 15 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 66 kişinin de hastanelerde tedavilerine devam ediliyor. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de kazanın ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajda sorumluların yasalar çerçevesinde en ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi.

Düşen uçağın 1996 yılı üretimi olduğu ve bu yıl Mayıs ayında uçuş sertifikasının da yenilendiği belirtiliyor.

