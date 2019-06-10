Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı erken seçimleri

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı erken seçimlerini kazanan Kasım Cömert Tokayev'i, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan cumhurbaşkanları tebrik etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in bu yıl mart ayında görevinden istifa etmesinin ardından anayasa gereği geçici olarak cumhurbaşkanlığını da yürüten Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Mirziyoyev, Tokayev'i cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasından dolayı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Tokayev de kardeş iki ülke arasındaki iş birliğini kapsamlı ve dinamik şekilde geliştirilmeyi hedeflediğini kaydetti.

Ceenbekov, Tokayev'u seçim zaferinden dolayı kutlarken, taraflar Kazakistan ile Kırgızistan arasındaki iyi komşuluk ve dostluğa dayalı ilişkileri daha da güçlendireceklerini teyit etti ve gelecekte yapacakları görüşmelerin takvimini tartıştı.

Tokayev'in Rahman ile görüşmesinde de iki lider, Kazakistan ile Tacikistan arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerini dinamik şekilde geliştireceklerinden emin olduklarını dile getirdi. Rahman, seçimleri kazanması nedeniyle Tokayev'i tebrik etti.

